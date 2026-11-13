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餐點內有塑膠片、菜蟲、螞蟻...高雄國光高中營養午餐又出包

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
國光高中營養午餐又出包，烏龍麵內疑似有塑膠塊，引起學生家長關注。圖／家長提供
國光高中營養午餐又出包，烏龍麵內疑似有塑膠塊，引起學生家長關注。圖／家長提供

高雄校園、餐飲業食安接連亮紅燈，國光高中營養午餐連續兩天被學生吃到塑膠片、菜蟲及疑似斷腳螞蟻等異物，衛生局重罰四十八萬元，勒令業者暫停供膳七校；三民區一家連鎖麵食店則被拍下老鼠在廚房油桶上爬行，讓食安問題再添疑慮。

國光高中營養午餐由耕域食品公司供應，學生及家長前天投訴餐點內出現塑膠片、菜蟲、頭髮、小石子等異物，昨再發現疑似斷腳螞蟻及塑膠塊。衛生局稽查投訴屬實，要求耕域食品公司全面暫停供膳並加重裁罰；停膳期間協調其他業者支援，學生用餐不中斷。

國光高中屬於教育部權管學校，營養午餐採民辦民營模式，衛生局前天接獲檢舉，即全面查核業者供膳的七所學校，初步未發現異常，不過昨天再赴耕域食品公司供膳場所稽查，發現螞蟻等異物，指業者已有多次異物通報紀錄，顯見並非單一衛生缺失。

衛生局昨天查核也發現，冷凍庫部分食材未離地存放、冷藏區部分食材未妥善覆蓋、烹煮區部分水管未離地等多項缺失，已限期改善，另抽驗相關餐點送驗，後續依檢驗結果及調查事證辦理。

另三民區一家連鎖北方麵食店疑似有老鼠入侵，被網友ＰＯ網引起關切，衛生局派員稽查，未發現老鼠蹤跡，不過業者坦承畫面屬實，衛生局將依法裁罰三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。網友相互提醒，熱河街一帶老鼠很多，附近餐飲店也是如此。衛生局表示，業者已辦理食品業者登錄，投保產品責任險，有定期委託病媒防治業者清消，不過作業場所未有防治病媒措施，此外，垃圾桶未加蓋、食材未分區放置，都要求限期改善。

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