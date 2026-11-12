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16人被誤打！台東大武國中流感接種變新冠疫苗 疾管署明舉行家長說明會

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
台東大武鄉衛生所辦理大武國中校園流感疫苗接種，卻發生誤將莫德納COVID-19疫苗施打給16名學生的疏失，縣府承諾追蹤學生健康6個月，相關醫藥費用由縣府負擔。圖／讀者提供
台東大武鄉衛生所辦理大武國中校園流感疫苗接種，卻發生誤將莫德納COVID-19疫苗施打給16名學生的疏失，縣府承諾追蹤學生健康6個月，相關醫藥費用由縣府負擔。圖／讀者提供

台東縣大武鄉衛生所今天到大武國中辦理流感疫苗校園接種，竟誤將16名學生施打新冠疫苗。衛福部疾管署回應，疾管署東區管制中心明天將會同衛生所及教育處舉行家長說明會。

衛生局表示，這次誤打的莫德納mNEXSPIKE單劑型新冠疫苗，使用對象為12歲以上族群，16名國中生都已滿12歲，符合適用年齡，但並非國中生公費疫苗項目，承諾後續將追蹤6個月，提供必要醫療協助和診療費。

疾管署發言人林明誠指出，今天下午2時，接獲台東縣衛生局口頭通報。大武鄉衛生所當日於大武國中辦理校園流感疫苗接種時，誤將莫德納 XFG COVID-19 單劑型疫苗接種於16名八、九年級學生。衛生所發現後立即暫停作業，確認疫苗品項後，以流感疫苗完成校園接種作業。

林明誠表示，衛生所已向校方說明，並逐一聯繫學生家長告知事件及就醫注意事項，後續將主動關懷至少2周。若有疑似接種後不良事件，將協助就醫並依規定通報疫苗不良事件通報系統（VAERS）。

林明誠回應，疾管署將督導衛生局依規定辦理接種異常事件通報，逐一核對學生實足年齡、實際接種劑量及是否同日接種流感疫苗，並持續掌握健康關懷情形。

林明誠表示，衛生所已洽16個學生家長，除健康關懷外，訂於明天下午4時，會同大武鄉衛生所及教育處人員，於大武國中舉行家長說明會，大武衛生所主任本身是醫師，將會親自出席說明。疾管署東區管制中心會就近參與、協助，並請台東縣衛生局督導及檢討，以避免類似事件發生。

林明誠表示，青少年未列公費新冠疫苗對象是因為青少年感染新冠病毒後產生肺炎或併發症的風險低、無需全面公費接種，如果誤接種新冠疫苗仍會產生對新冠病毒的抗體和保護力，對身體不致有害，請家長無須過度憂慮。

林明誠說，疾管署會要求衛生局所徹底檢討此次流程、不可再犯，並督導衛生局所依照規定對學生進行關懷追蹤、明天也會派員參加說明會。

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