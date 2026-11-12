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大出包！台東校園流感疫苗接種作業疏失 16學生誤打莫德納

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台東傳校園疫苗接種大烏龍！16學生誤打莫德納 縣府承諾追蹤半年

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東大武鄉衛生所辦理大武國中校園流感疫苗接種，卻發生誤將莫德納COVID-19疫苗施打給16名學生的疏失，縣府承諾追蹤學生健康6個月，相關醫藥費用由縣府負擔。圖／讀者提供
台東大武鄉衛生所辦理大武國中校園流感疫苗接種，卻發生誤將莫德納COVID-19疫苗施打給16名學生的疏失，縣府承諾追蹤學生健康6個月，相關醫藥費用由縣府負擔。圖／讀者提供

台東縣大武鄉衛生所今天到大武國中辦理校園流感疫苗接種，卻因作業疏失，誤將莫德納COVID-19疫苗當成流感疫苗，造成16名八、九年級學生接種。衛生所發現異常後立即停止作業，後續改以正確的流感疫苗完成接種。台東縣政府對此向學生及家長表達誠摯歉意，承諾對16名學生進行為期6個月的健康追蹤，因事件衍生的相關醫藥費用由縣府負擔。

衛生局表示，經諮詢疾管署，本次誤接種的是國內核准使用的莫德納mNEXSPIKE單劑型COVID-19疫苗（mRNA-1283），適用於滿12歲以上族群，16名學生均已年滿12歲，符合疫苗仿單適用年齡。接種後可能出現注射部位疼痛、紅腫、發燒及疲倦等反應，多數會在數天內緩解，但此次接種並非國中學生公費疫苗項目。

衛生局指出，現場人員發現異常後立即停止接種並通報，衛生所已逐一電話通知家長，派員向校方及學生說明事件經過、致歉並提供衛教資訊。縣府將持續掌握16名學生健康狀況至少6個月，提供醫療諮詢及必要就醫協助，相關診療費用由縣府負擔；如有疑似接種不良事件，也將依規定通報處理。

衛生局提醒，若學生接種後持續發燒超過48小時，應儘速就醫；如出現胸痛、心悸、呼吸困難或暈厥等症狀，應立即就醫，並告知醫師接種時間及疫苗種類。

縣府預計明天下午4時在大武國中舉辦家長說明會，說明事件經過及後續照護措施。另已要求衛生所調查事故原因、檢討相關責任與作業流程，並強化疫苗存放區隔、標示及接種前核對，落實「三讀五對」機制，避免類似事件再次發生。

有家長表示，疫苗接種攸關學生健康，如此嚴重的作業疏失不應發生，也讓家長對未來接種安全產生疑慮。大武衛生所是大武、達仁兩鄉重要的醫療服務據點，民眾期待的是專業與信任，希望衛生單位能徹底檢討，重新建立家長信心。

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