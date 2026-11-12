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國光高中營養午餐接連出包 高市衛生局下令7所學校全面暫停供膳

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
耕域食品公司供應本市7所學校，高市衛生局今日實地稽查後祭出停膳處分，並加重裁罰48萬元。圖／高市衛生局提供
耕域食品公司供應本市7所學校，高市衛生局今日實地稽查後祭出停膳處分，並加重裁罰48萬元。圖／高市衛生局提供

高雄市國光高中營養午餐由耕域食品公司負責供應，昨日學生及家長投訴餐點內出現塑膠片、菜蟲、頭髮、小石子等異物之後引起關注，今天中午竟然又出現疑似「斷腳螞蟻」及塑膠塊。高市衛生局稽查屬實，依法要求業者全面暫停供膳給7所學校，並依法加重裁罰新台幣48萬元；停膳期間協調其他業者支援，學生用餐不中斷。

國光高中屬於教育部權管學校，營養午餐採民辦民營模式，由耕域食品公司供應。高雄市衛生局昨日接獲檢舉，針對該業者供應之所屬學校進行全面查核，初步調查結果無異常，不過，今日再赴耕域食品公司供膳場所實地稽查後情勢逆轉，祭出暫停供膳及加重裁罰處分。

衛生局指出，業者供應本市7所學校，經查已有多次異物通報，顯見並非單一衛生缺失，業者獲報後未依「危害分析重要管制點（HACCP）」規定進行原因分析、矯正及預防措施，未善盡食品安全自主管理責任。

衛生局說，考量食材採購、前處理及製備作業均由該業者執行，衛生局決定全面暫停其供膳作業，避免食安風險擴及其他學校，停供期間由教育局協調其他合格業者支援。

衛生局今日查核也發現，冷凍庫部分食材未離地存放、冷藏區部分食材未妥善覆蓋、烹煮區部分水管未離地，以及工作人員佩戴護腕未適當包覆等多項缺失，已命業者限期改善。另抽驗相關餐點送驗，後續依檢驗結果及調查事證依法辦理。

高市衛生局強調，業者近期多起異物事件經查屬實，依「食品安全衛生管理法」第15條第1項第3款及第44條規定，加重裁罰48萬元。市府對於接連發生食安違規、未落實自主管理的業者絕不寬貸，將依法嚴格查處，並確實把關改善情形及復業審查。

國光高中今日營養午餐又出包，烏龍麵內疑似有「斷腳螞蟻」。圖／家長提供
國光高中今日營養午餐又出包，烏龍麵內疑似有「斷腳螞蟻」。圖／家長提供

國光高中今日營養午餐又出包，烏龍麵內疑似有塑膠塊，引起學生家長關注。圖／家長提供
國光高中今日營養午餐又出包，烏龍麵內疑似有塑膠塊，引起學生家長關注。圖／家長提供

耕域食品公司供應本市7所學校，高市衛生局今日實地稽查後祭出停膳處分，並加重裁罰48萬元。圖／高市衛生局提供
耕域食品公司供應本市7所學校，高市衛生局今日實地稽查後祭出停膳處分，並加重裁罰48萬元。圖／高市衛生局提供

營養午餐 國光 衛生局

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