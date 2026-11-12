國光高中午餐異物案 高雄衛生局罰48萬勒令暫停供膳

新北市某中學黃姓高中生遭徐姓國中學弟刺頸案，與死神拔河48天後宣告死亡，新北先前某高中也發生割喉案國中生喪命。立委葉元之今天說，現在就是教改失敗，有些學生在學校無法無天，「只要我喜歡，有什麼不可以」，教育現場已經失序，教育部要找出系統性的問題。市長謝國樑也說，「少年事件處理法不是要去保護行為不良的壞人」，要加以嚴懲及善加規範。

2026-11-12 15:17