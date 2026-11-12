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國光高中午餐異物案 高雄衛生局罰48萬勒令暫停供膳
國立中山大學附屬國光高級中學營養午餐多次出現異物，高雄市衛生局今天稽查供膳業者，現場查獲多項違規，除加重裁罰48萬元外，命即日起暫停供膳，至改善後審查才能復業。
衛生局稽查後發布新聞稿表示，今天至供膳業者耕域食品公司稽查發現多項缺失，現場已抽驗相關餐點送驗，後續將依檢驗結果及調查事證依法辦理。
衛生局指出，考量業者近期接連發生多起異物事件，經查屬實，且未落實食品安全自主管理，為防止食安風險擴大，依法命業者即日起全面暫停供膳，並加重裁罰48萬元。
衛生局公布稽查結果，現場發現冷凍庫部分食材未離地存放、冷藏區部分食材未妥善覆蓋、烹煮區部分水管未離地，以及工作人員配戴護腕未適當包覆等多項缺失，已命業者限期改善，屆期未改善者，將依法處新台幣6萬元以上罰鍰。
衛生局表示，耕域食品公司目前供應高雄市7所學校，包括民辦民營5所、公辦民營2所。近期接連發生多起異物通報，並非單一偶發事件。業者接獲反映後，未依危害分析重要管制點（HACCP）規定，善盡食品安全自主管理責任。
衛生局強調，該業者停供期間，教育局將協調其他合格業者支援，確保學生用餐不中斷。
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