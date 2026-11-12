斥資逾2億打造！竹北光明國小向陽館啟用 學生終有專屬展演舞台

新竹縣政府投入2億157萬元興建竹北市光明國小綜合活動中心「向陽館」，今天舉行落成啟用典禮，縣長楊文科與各界代表共同剪綵。新場館結合體育教學、藝文展演及團隊練習等功能，讓長期缺乏大型室內活動空間的師生，終於擁有專屬展演舞台。

楊文科表示，向陽館歷經多任校長及現任校長李孟印共同努力，並獲縣議會及多位議員支持，終於順利完工。「向陽館」寓意「迎曦育才，心向光明」，期許學校持續培育各領域優秀人才。他也肯定光明國小辦學成果，認為完善的綜合活動中心將讓學生學習及活動更加便利。

新竹縣教育局指出，光明國小創立於2001年，長期深耕閱讀、科技、藝文及體育教育，弦樂、管樂、打擊樂、管絃樂、舞蹈及合唱等藝術團隊屢獲全國特優，但校內一直缺乏大型室內綜合活動場館，過去舉辦畢業典禮、才藝發表、舞蹈展演及大型集會，經常必須向外借用場地。

為改善校園空間不足問題，縣府啟動向陽館興建工程，期間歷經設計調整、營建物價上漲及多次招標流標等挑戰，並分階段追加經費，最終投入2億157萬元興建，另補助2600萬元充實冷氣及相關設備，提供學生更完善的學習與活動環境。

校長李孟印表示，向陽館名稱由全校師生及家長共同票選，建築外觀採仿清水模設計，融入「望春風」音符意象，並串聯司令台、階梯看台及林蔭廊道，展現人文與藝術交融的校園景觀。工程於2024年3月4日開工，今年4月22日竣工，歷經各方努力終於正式啟用。

教育局長蔡淑貞指出，向陽館採室內三層樓挑高設計，設有排球場、羽球場、多功能展演空間、階梯看台、樂活教室及練習室，未來除支援體育教學，也可提供弦樂、管樂、打擊樂、管絃樂、合唱及舞蹈團隊排練與成果發表使用。

蔡淑貞表示，教育環境不僅是硬體建設，更應支持孩子多元發展，期盼向陽館成為學生展現才華、探索興趣的重要場域，讓藝術教育從教室延伸至舞台，也讓校園成為承載孩子學習與夢想的地方。

新竹縣竹北市光明國小綜合活動中心「向陽館」今天正式落成啟用，縣長楊文科與各界代表共同剪綵，見證校園新場館啟用。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府投入2億157萬元興建光明國小綜合活動中心「向陽館」，室內採三層樓挑高設計，結合體育教學、藝文展演及多功能活動空間。圖／新竹縣政府提供