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彰化和美實校辦學60年！日本校長來取經 讚融合教育經驗值得借鏡

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美實驗學校的日本姊妹校筑波大學附屬桐加丘特別支援學今天率團到訪，透過校園參訪及課程交流，深化台日特殊教育合作。圖／和美實校提供
彰化和美實驗學校的日本姊妹校筑波大學附屬桐加丘特別支援學今天率團到訪，透過校園參訪及課程交流，深化台日特殊教育合作。圖／和美實校提供

彰化和美實驗學校適逢創校60年，日本姊妹校筑波大學附屬桐加丘特別支援學校長齋藤豐今天率團到訪，透過校園參訪及課程交流，深化台日特殊教育合作。齋藤豐表示，日本近年對融合教育的關注與期待逐年提升，但相關實踐仍處於發展階段，和美實驗學校長期以肢體障礙教育為基礎推動融合教育，累積豐富經驗，有許多值得學習之處。

齋藤豐表示，桐丘特別支援學校設有國小部、國中部及高中部，是一所以肢體障礙教育為主的特別支援學校，目前也積極推動與筑波大學附屬小學、中學及高中的交流合作，致力於實現共生社會的教育目標。他指出，此行希望透過實地參訪，了解和美實驗學校的教育實踐，並與教職員交流學習，也讓隨行學生有機會拓展國際視野、接觸不同文化與價值觀。

和美實驗學校校長許弘憲表示，日本姊妹校來訪，是學校推動國際教育、展現辦學特色的重要成果。期盼透過台日師生互動與經驗分享，讓學生認識不同文化與教育樣貌。

兩校交流已有多年歷史，2016年簽署國際交流協議，至2019年每年持續進行學生代表互訪，後因新冠疫情中斷，去年重新簽署為期5年的交流協議。

此次參訪團共4人，由齋藤豐率領社會科教師小林博信、高二學生根岸勇氣及隨團翻譯到訪，和美實驗學校則由許弘憲率領各處室主任及學生會代表接待。校方安排參訪團走訪物理治療室「森動屋」、共融遊憩區及圖書館，了解學校在無障礙環境、復健支持及多元學習空間的規劃。

課程體驗安排日方學生指定的地板滾球，由和美實驗學校體育教師帶領學生及根岸勇氣共同組隊，透過分組合作、策略討論及實際競賽互動。活動前，根岸勇氣也以英文自我介紹，分享日本校園生活與學習特色，讓雙方學生進一步認識彼此。

彰化和美實驗學校的日本姊妹校筑波大學附屬桐加丘特別支援學今天率團到訪，學生組隊展開地板滾球交流。圖／和美實校提供
彰化和美實驗學校的日本姊妹校筑波大學附屬桐加丘特別支援學今天率團到訪，學生組隊展開地板滾球交流。圖／和美實校提供

彰化和美實驗學校的日本姊妹校筑波大學附屬桐加丘特別支援學今天率團到訪，高二學生根岸勇氣（右一）與和實學生互動。圖／和美實校提供
彰化和美實驗學校的日本姊妹校筑波大學附屬桐加丘特別支援學今天率團到訪，高二學生根岸勇氣（右一）與和實學生互動。圖／和美實校提供

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