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割喉、刺頸2學生死…葉元之嘆教育現場失序 謝國樑：少事法非保護壞人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
割喉、刺頸2學生死，葉元之：教育現場失序，謝國樑：少事法非保護壞人。聯合報系資料照
割喉、刺頸2學生死，葉元之：教育現場失序，謝國樑：少事法非保護壞人。聯合報系資料照

新北市某中學黃姓高中生遭徐姓國中學弟刺頸案，與死神拔河48天後宣告死亡，新北先前某高中也發生割喉案國中生喪命。立委葉元之今天說，現在就是教改失敗，有些學生在學校無法無天，「只要我喜歡，有什麼不可以」，教育現場已經失序，教育部要找出系統性的問題。市長謝國樑也說，「少年事件處理法不是要去保護行為不良的壞人」，要加以嚴懲及善加規範。

新北市某中學14歲國三徐姓少年與同校學長17歲高三黃姓少年，9月24日先後在客運公車及瑞芳一間飲料店兩度口角衝突，徐持騎樓麵店攤架上剪刀猛刺黃頸部大動脈一刀，黃一度失去呼吸心跳，經送醫搶救恢復，經搶救一個多月，黃姓少年昨晚10時於加護病房者搶救無效，宣告死亡。徐姓少年當時被依殺人未遂送台北少觀所裁定收容，全案改朝殺人致死罪偵辦。

另外，2023年新北某高中國中部發生割喉案，一名國三生持彈簧刀朝隔壁班的國三生連刺10刀造成對方死亡。

立委葉元之今天下午到基隆與謝國樑掃街拜票時受訪，他說，現在就是教改失敗，有些學生在學校無法無天，「只要我喜歡，有什麼不可以」，他們不只不尊重同學，也不尊重老師，甚至有的老師也曾被學生霸凌，教育現場已經失序。

葉元之表示，他今天在立法院就請教育部長要「拿出一個樣子出來」，面對這樣的不幸事件，教育部應該要去了解，去找出系統性的問題，並把適當的教權還給老師，不是讓學生有無止盡的權利，卻沒有相對的義務，「沒有把老師保護好，沒有辦法讓大多數學生好好上課。」

基隆市長謝國樑對此不幸事件表示，他今天聽到高中生去世的消息非常的難過，事故發生當晚，他和新北市長侯友宜一起到基隆長庚醫院關心學生，學生的父母當時也都在。

謝國樑並說，如同葉元之立委提到，確實有很多學生現在滿無法無天，希望保護的是乖乖上課的學生及好好教書的老師，「少年事件處理法不是要去保護一些行為不良的壞人」，要再加以嚴懲及善加規範。

割喉、刺頸2學生死，葉元之：教育現場失序，謝國樑：少事法非保護壞人。記者游明煌／攝影
割喉、刺頸2學生死，葉元之：教育現場失序，謝國樑：少事法非保護壞人。記者游明煌／攝影

割喉、刺頸2學生死，葉元之（右一）：教育現場失序，謝國樑（右二）：少事法非保護壞人。記者游明煌／攝影
割喉、刺頸2學生死，葉元之（右一）：教育現場失序，謝國樑（右二）：少事法非保護壞人。記者游明煌／攝影

謝國樑 葉元之 學生 國中生 拔河

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