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全國AI機器人競賽台東大豐收！32名學生抱回20獎 長濱國中雙料特優

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
參賽學生專注操作機器人、進行程式控制與任務挑戰，展現AI科技實作能力及團隊合作精神。圖／台東縣政府提供
參賽學生專注操作機器人、進行程式控制與任務挑戰，展現AI科技實作能力及團隊合作精神。圖／台東縣政府提供

首屆「2026全國AI智創機器人競賽－扶輪盃」日前在高雄市鼓山區龍華國小登場，吸引全國147隊參賽。台東縣由長濱國中帶隊，集結縣內9所學校、32名學生組成16支隊伍參賽，在物資能源爭霸戰及標靶爭奪賽等項目中表現亮眼，一舉拿下特優3項、優等4項、甲等4項及佳作9項，總計20項獎項，展現台東推動科技教育的學習成果。

台東參賽隊伍中，以長濱國中「長濱海龜隊」成績最為突出，在物資能源爭霸戰及標靶爭奪賽偏鄉國中組雙雙拿下特優，成為本次台東代表隊的亮點。此外，長濱國中「長濱科技隊」及賓茂國中「A隊」也分別獲得優等及佳作，大王國中、賓茂國中及大武國中等校，同樣在不同競賽項目中取得甲等及佳作。

國小組方面，寶桑國小表現不俗，「寶可夢耿鬼隊」及「寶可夢伊布隊」分別拿下特優、優等及甲等獎項；台東大學附設實驗國民小學「A隊」獲得優等及佳作，都蘭國小、泰源國小及台東大學附設實驗國民小學也有隊伍獲得佳作，從國小到國中，展現台東學生在程式設計與機器人實作方面的多元成果。

縣府教育處表示，科技教育不只是學習操作機器人或使用程式工具，更重要的是透過實際任務，培養學生發現問題、分析問題及解決問題的能力。近年持續推動AI教育、程式設計及機器人課程，結合學校特色、教師培訓與跨校交流，讓不同區域的學生都有機會接觸新興科技，累積實作經驗。

教育處強調，未來將持續整合學校及民間資源，深化AI與科技教育，縮短城鄉數位學習落差，讓更多台東學子在科技創新領域發揮所長。

台東縣參賽師生與各校代表隊合影，參加首屆全國AI智創機器人競賽，一舉拿下20項獎項，展現科技教育成果。圖／台東縣政府提供
台東縣參賽師生與各校代表隊合影，參加首屆全國AI智創機器人競賽，一舉拿下20項獎項，展現科技教育成果。圖／台東縣政府提供

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