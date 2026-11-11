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北市成淵高中學生熟食部買到「發綠鐵板麵」 校方已對廠商記點罰款

中央社／ 台北11日電
台北市議員陳怡君今天表示，接獲成淵高中家長陳情孩子抱怨營養午餐吃不飽，所以到學校熟食部買鐵板麵，卻部分呈綠色。圖/AI生成
台北市議員陳怡君今天表示，接獲成淵高中家長陳情孩子抱怨營養午餐吃不飽，所以到學校熟食部買鐵板麵，卻部分呈綠色。圖/AI生成

台北市議員陳怡君今天表示，接獲成淵高中家長陳情孩子抱怨營養午餐吃不飽，所以到學校熟食部買鐵板麵，卻部分呈綠色。教育局說，筆墨滲透所致，已對廠商記點罰款

今年9月間，北市成淵高中發生87名9年級學生腹瀉案，經衛生局稽查後查獲5項衛生疏失並限期改善，也勒令業者停業。

陳怡君今天發布新聞稿指出，接獲成淵高中家長陳情，告知事發於2日，當天孩子抱怨營養午餐吃不飽，只能到校內熟食部買鐵板麵果腹，打開時卻發現部分麵條呈現淺綠色，由於無法判定是發霉腐敗或沾染異物，不敢食用而把麵退回熟食部，最後餓肚子上課。

陳怡君說，更令家長無奈的是，當學生提出疑慮並退餐，學校熟食部未主動關心退餐理由、食品疑有異常狀況；家長透過1999市民熱線向市府投訴，市府及教育局也未派員關心此批熟食。

對此，教育局表示，有關成淵高中高中部午餐便當飯量不足，學校說明是因為之前發生食安事件，與前一家廠商解約，由新廠商「鉅登」得標，於11月2日首日供餐，但對學生食量尚未掌握，學校當天下午接獲反映後立即要求調整，廠商隔天3日起已增加飯量，並提供備用白飯，後續未再接獲飯量不足反映。

教育局並說，針對麵食外觀異常疑慮，經學校查證，是早餐部廠商「紅蕃茄」於紙餐盒蓋上，以麥克筆書寫標示品項，因餐食溫度較高，筆墨顏料滲透至容器內所致，確認並非食品本身發霉變質。

此外，教育局說，學校已在事發當天召開檢討會，依約從嚴對廠商記點並罰款（新台幣1萬元），同時全面禁用麥克筆，改以合格貼紙標示；針對購買餐點的學生，全數無條件退費。教育局也責成學校持續強化校園餐飲日常稽查機制，嚴格把關食安與供餐品質。

記點 罰款 陳怡君 營養午餐 衛生局

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