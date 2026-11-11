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淘汰碎米新用途 南投師生研發「米餐具」奪獎

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
暨大及暨大附中師生團隊收集碎米粒，利用澱粉材料特性研發米餐具，友善環境讓碎米重生。圖／暨大附中提供
暨大及暨大附中師生團隊收集碎米粒，利用澱粉材料特性研發米餐具，友善環境讓碎米重生。圖／暨大附中提供

稻米是我國主要糧食，但市售白米經篩選，總會汰除細碎米粒，棄之可惜。暨大及暨大附中師生團隊收集碎米粒，並利用其富含澱粉的材料特性，嘗試開發米餐具，友善環境讓碎米重生，獲得「2026台灣創新技術博覽會」企業特別獎肯定。

暨大附中指出，為因應國人飲食需求，台灣自產稻米，南投縣也有草屯為縣內主要稻米生產區，但從稻穀加工成為市售白米，必須經過碾製、精米與篩選，過程中部分米粒難免遭到破碎化，而不符合商品規格，但碎米特性不變，棄之可惜。

該校學生徐育瑩及校友鄭宇喬、黃竑雅，將目光放在台灣稻米在各種加工過程產生的「碎米」等米資源，思考「無法成為一碗漂亮白飯的米，能否變成其他生活用品」，因此從米飯本身富含澱粉、水分蒸發流失會變硬等材料特性出發研究。

徐育瑩及鄭宇喬、黃竑雅在暨大附中老師駱奕帆、暨大助理教授老師洪晧銘指導下，嘗試使用碎米開發環境友善餐具，研究中遭遇米製材料容易受潮、遇水軟化等問題，為此透過米不同型態的材料特性、融合天然材料等改良硬度、耐水性。

師生研究團隊表示，經過多次材料與成形測試，原本經濟價值較低的農業加工副產物「碎米」，轉化為具有實際用途的新材料，能製成「米餐具」，未來將進一步驗證材料耐用性、安全性與環境特性，並探索應用於其他生活用品或包材等可能。

暨大附中也表示，一粒碎米的重新設計，為國產米加工副產物創造更多再利用的可能，更讓學生從中理解農業資源、材料科學、循環經濟與友善環境，「米餐具及其製造方法」也榮獲「2026台灣創新技術博覽會」微星科技企業特別獎肯定。

而「2026台灣創新技術博覽會」企業特別獎，評選方式是由該活動贊助企業親自派員或專家團隊，從參展的發明競賽作品中挑選出具高度契合度與前瞻性的技術給予表揚，鼓勵具有商業化價值、產業應用潛力等發展的優秀發明專利與技術。

暨大及暨大附中師生團隊收集碎米粒，利用澱粉材料特性<a href='/search/tagging/2/研發' rel='研發' data-rel='/2/242444' class='tag'><strong>研發</strong></a>米餐具，友善環境讓碎米重生。圖／暨大附中提供
暨大及暨大附中師生團隊收集碎米粒，利用澱粉材料特性研發米餐具，友善環境讓碎米重生。圖／暨大附中提供

暨大及暨大附中師生團隊收集碎米粒，利用澱粉材料特性研發米餐具，友善環境讓碎米重生。圖／暨大附中提供
暨大及暨大附中師生團隊收集碎米粒，利用澱粉材料特性研發米餐具，友善環境讓碎米重生。圖／暨大附中提供

暨大及暨大附中師生團隊收集碎米粒，利用澱粉材料特性研發米餐具，友善環境讓碎米重生。圖／暨大附中提供
暨大及暨大附中師生團隊收集碎米粒，利用澱粉材料特性研發米餐具，友善環境讓碎米重生。圖／暨大附中提供

南投 研發 餐具

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