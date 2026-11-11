黃仁勳道歉信成英文教材！老師貼教室布告欄 網大讚：活教材

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳因婚外情火速道歉的英文信件，意外成為校園英文教材！一名網友在Threads分享，班導師竟將黃仁勳的英文道歉信列印出來，張貼在教室後方的布告欄，讓學生透過國際科技新聞接觸英文閱讀素材，貼文引發討論，不少網友大讚老師教學方式活潑，認為結合時事不僅能提升閱讀興趣，也能讓學生學到課本以外的英文。

原PO在Threads貼出照片表示，班導師將黃仁勳的道歉信張貼在教室布告欄，還笑稱「語實班又贏」，讓不少家長和網友注意到這份特別的英文教材。有人表示，看到內容後也想印一份給女兒閱讀，認為文章沒有使用太艱澀的詞彙，卻包含豐富的內容及文法，非常適合國小中高年級學生練習。

粉絲專頁「Michelle Ting's Story Amusement Park 英樂繪本遊樂園」的米老師貼文分享，指出老黃這封信寫的真的好，想讓追蹤者一起來學一下。

該信件內容標題寫著「黃仁勳承認對妻子不忠的信件全文」，提及向家人及公司致歉，並使用多個英文片語表達歉意、承擔責任及重建信任等概念，旁邊還附上單字與例句解析，將整篇文章轉化為英文學習素材。

從照片可見，信件以「A message to our company」為主旨，開頭寫道「I owe my family and all of you an apology」，表示自己欠家人及所有人一個道歉。內容進一步提到，自己對妻子不忠，傷害了妻子與孩子，「There is no excuse for what I did」（對自己的行為沒有任何藉口），並表示願意為造成的傷害負起全部責任。

信中也向輝達同事、董事會、合作夥伴及股東致歉，表示自己未能達到應有的責任與期待，承諾會努力重新贏回外界的信任。另一段則提及國家安全疑慮，稱輝達董事會已啟動獨立調查，並表示將全力配合。

有趣的是，照片下方還特別整理出10組實用英文片語，包括「owe someone an apology」（欠某人一個道歉）、「let someone down」（讓某人失望）、「take full responsibility for」（為某事負起全部責任）、「earn back someone's trust」（重新贏回某人的信任），以及「fall short of」（未達到標準或期待）等，並搭配中文解釋及例句，讓讀者能從完整文章中學習英文用法。

該文曝光後，網友進一步分享英文閱讀測驗題目，內容包括文章主旨、調查監督單位，以及英文單字「fall short」的詞義辨識，選項涵蓋輝達領導層變動、公司公開道歉與後續審查、晶片出口規則及財務結果等，讓學生不只閱讀文章，還能練習理解時事背景與英文語意。

相關的Threads與FB貼文也引起不少網友共鳴，有人笑說，直接來這裡找第二次段考題目，才是滑Threads最重要的收穫；也有人認為，明年大考作文題材可能有著落。另有網友表示，如果以前的英文老師也能這麼貼近時事，自己的英文程度或許會更好。還有英文相關科系背景的網友留言，直言第一次看到道歉信全文，認為內容其實相當實用，很適合拿來作為教學素材。