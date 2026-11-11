噁！高雄學校營養午餐遭爆塑膠菜蟲頭髮全入菜 學生崩潰喊換廠商

國立中山大學附屬國光高級中學營養午餐，遭投訴出現塑膠碎片、菜蟲、頭髮及不明異物，餐點還被抱怨過油、過鹹，讓學生直呼噁心、難以下嚥；高雄市教育產業工會今痛批，多次反映都未見改善，質疑學校監督失靈；校方坦承，這學期接獲2件異物通報，已要求廠商改善，盡快召開午餐供應委員會檢討。

高教產理事長何耿旭指出，近期接獲國光中學高中部多名學生及家長投訴，營養午餐品質長期不佳，除了菜色油膩、過鹹，還吃過塑膠袋邊角料、菜蟲、小石子及不明黑色異物，部分餐點甚至未煮熟。

一名學生書面陳情抱怨，國中3年午餐吃到異物不是第一次，曾發現疑似抹布毛屑，「太油、太鹹、太淡都是日常」，卻始終沒有改善；另有學生在營養午餐滿意度問卷寫下「午餐油到不行，吃完會很想吐」、「第一次吃這麼難吃的午餐，鹹死我了」還有人直喊「菜裡有塑膠，換廠商！」

何耿旭質疑，學生反映後，校方與廠商卻以飲料、甜點安撫，未充分說明調查及改善情形，要求公開歷次通報、缺失紀錄及廠商履約處置結果；另外，家長想加入午餐供應委員會監督品質，被以「名額已滿」拒絕，質疑代表推派程序不透明，加上學校又限制訂購外食，讓學生缺乏替代選擇。

校方回應，這學期接獲小石頭、塑膠碎片2件異物通報，均立即通知廠商檢討改善，學校有監督責任，絕不偏袒護短，學生飲食安全是首要考量，不過更換廠商則須依政府採購法及契約規定辦理，無法任意解約。

針對家長代表爭議，校方說明，午餐供應委員會共15人，其中5名家長代表由家長代表大會推派，並非行政單位指定；為維護午餐品質，11月23日召開委員會邀集教師、學生及家長代表，檢討供餐品質、衛生管理及改善措施。

高雄國光中學營養午餐遭學生投訴，餐點屢出現塑膠碎片、頭髮及不明異物，學生直呼噁心、難以下嚥，質疑供餐衛生品質。記者郭韋綺／翻攝

高雄國光中學營養午餐遭學生投訴，餐點屢出現塑膠碎片、頭髮及不明異物，學生直呼噁心、難以下嚥，質疑供餐衛生品質。記者郭韋綺／翻攝