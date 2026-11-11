金城國中代理教師離世案延燒！家屬赴立院請求中央介入 縣府回應了

金門縣金城國中李姓代理教師離世事件持續延燒，逝者家屬昨天前往立法院陳情，質疑金門地方處理機制可能存在「官官相護」疑慮，已無法信任地方調查，希望教育部介入成立專案小組，公開、透明釐清事件真相。全國代理暨代課教師產業工會也提出三項訴求，包括由教育部成立獨立調查小組、由教育部選任調查委員，以及建立保護學生吹哨者的匿名、安全調查管道，讓相關人員能安心提供事證。

金門縣政府今天表示，對於教師離世深感痛心與不捨，縣府從事件發生後即密切關注，全程列管並追蹤調查進度，強調各項程序均須依法嚴格辦理，後續調查小組成員將依教育部國民及學前教育署（國教署）提供的建議名單遴聘，以專責、獨立方式調查，盼透過客觀機制釐清真相。

縣府教育處說明，學校於10月27日接獲教師輕生訊息後，立即依規定進行校安通報；10月30日得知教師疑似遭學生涉及性別氣質或性傾向歧視對待情事後，也在第一時間再次完成校安及社政通報，並召開性別平等教育委員會（性平會），決議正式受理案件，後續將依程序組成調查小組。

不過，家屬對地方調查機制的信任已受到衝擊，要求教育部直接介入，工會也關切調查的獨立性及學生提供證詞時的安全保障，尤其涉及未成年學生，如何兼顧調查公正、當事人權益與學生隱私，將是後續調查的重要課題。

金門縣政府呼籲，在調查結果正式出爐前，外界勿散播未經查證的訊息，更不應將矛頭指向學校全體師生，進行惡意攻擊或網路公審，以免觸法。教育處強調，調查釐清真相應交由大人及專業調查機制處理，應將平靜、安全的學習環境還給孩子，避免揣測與輿論壓力影響未成年學生的心理健康及正常就學權益。

縣府也表示，將全面檢視新進及代理教師的支持與申訴機制，確保教師遭遇困難時，有適當管道反映，也有人能及時提供協助。至於這起事件是否涉及性別歧視、校園霸凌或其他不當對待，仍有待後續調查釐清。