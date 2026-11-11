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金城國中代理教師離世案延燒！家屬赴立院請求中央介入 縣府回應了

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
針對外界關切本縣國中教師疑似生前遭學生涉及性別氣質或性傾向歧視對待，金門縣政府今天表示，對於教師離世深感痛心與不捨，縣府從事件發生後即密切關注，全程列管並追蹤調查進度，強調各項程序均須依法嚴格辦理。聯合報系資料照
針對外界關切本縣國中教師疑似生前遭學生涉及性別氣質或性傾向歧視對待，金門縣政府今天表示，對於教師離世深感痛心與不捨，縣府從事件發生後即密切關注，全程列管並追蹤調查進度，強調各項程序均須依法嚴格辦理。聯合報系資料照

金門縣金城國中李姓代理教師離世事件持續延燒，逝者家屬昨天前往立法院陳情，質疑金門地方處理機制可能存在「官官相護」疑慮，已無法信任地方調查，希望教育部介入成立專案小組，公開、透明釐清事件真相。全國代理暨代課教師產業工會也提出三項訴求，包括由教育部成立獨立調查小組、由教育部選任調查委員，以及建立保護學生吹哨者的匿名、安全調查管道，讓相關人員能安心提供事證。

金門縣政府今天表示，對於教師離世深感痛心與不捨，縣府從事件發生後即密切關注，全程列管並追蹤調查進度，強調各項程序均須依法嚴格辦理，後續調查小組成員將依教育部國民及學前教育署（國教署）提供的建議名單遴聘，以專責、獨立方式調查，盼透過客觀機制釐清真相。

縣府教育處說明，學校於10月27日接獲教師輕生訊息後，立即依規定進行校安通報；10月30日得知教師疑似遭學生涉及性別氣質或性傾向歧視對待情事後，也在第一時間再次完成校安及社政通報，並召開性別平等教育委員會（性平會），決議正式受理案件，後續將依程序組成調查小組。

不過，家屬對地方調查機制的信任已受到衝擊，要求教育部直接介入，工會也關切調查的獨立性及學生提供證詞時的安全保障，尤其涉及未成年學生，如何兼顧調查公正、當事人權益與學生隱私，將是後續調查的重要課題。

金門縣政府呼籲，在調查結果正式出爐前，外界勿散播未經查證的訊息，更不應將矛頭指向學校全體師生，進行惡意攻擊或網路公審，以免觸法。教育處強調，調查釐清真相應交由大人及專業調查機制處理，應將平靜、安全的學習環境還給孩子，避免揣測與輿論壓力影響未成年學生的心理健康及正常就學權益。

縣府也表示，將全面檢視新進及代理教師的支持與申訴機制，確保教師遭遇困難時，有適當管道反映，也有人能及時提供協助。至於這起事件是否涉及性別歧視、校園霸凌或其他不當對待，仍有待後續調查釐清。

金門縣金城國中李姓代理教師，上月連假過後未到校上課，校方察覺異常報警協尋，警方前往租屋處查看，赫然發現李師已走上絕路，家屬昨赴立法院請求<a href='/search/tagging/2/中央' rel='中央' data-rel='/2/263543' class='tag'><strong>中央</strong></a>介入調查，圖為民眾到校園外獻花哀悼老師。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金城國中李姓代理教師，上月連假過後未到校上課，校方察覺異常報警協尋，警方前往租屋處查看，赫然發現李師已走上絕路，家屬昨赴立法院請求中央介入調查，圖為民眾到校園外獻花哀悼老師。記者蔡家蓁／攝影

金城國中 中央 代理教師

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