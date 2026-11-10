金城國中代理教師離世疑遭言語羞辱 家屬盼查明真相：還弟弟公道

金門縣金城國中一名代理教師上月離世，傳出疑似因性別氣質遭學生歧視、言語羞辱，引發外界關注。全國代理暨代課教師產業工會今天陪同死者家屬召開記者會，死者姊姊心痛表示，弟弟離世後仍遭言語羞辱，「人都離開了，為什麼還不肯放過他？」要求教育部及金門縣政府啟動公開透明的調查。教育部表示，將補助外聘調查委員經費，並與金門縣政府建立專責窗口，提供相關當事人輔導協助。

死者姊姊表示，弟弟離世對家屬而言是無法抹滅的傷痛，甚至在弟弟離開後依然出現的言語侮辱與中傷，都讓家人們感到無比心痛與憤怒。弟弟很有才華，課餘時間持續進修，在家人眼中也十分孝順，經常打電話回家；弟弟氣質溫柔，卻傳出在校遭受歧視、霸凌，讓家屬難以接受，「人都離開了，為什麼還不肯放過他？現在的老師，難道就應該被這樣對待與欺負嗎？」懇請相關單位公開、透明調查，還給弟弟公道，更是為了整個教育環境，不希望未來再有任何一位老師經歷這樣的悲劇。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，這名年輕老師生前遭特定學生惡意辱罵「娘砲」，離世後竟還被冷血嘲諷「娘砲變成死娘砲」，此等行徑已涉犯侮辱死者等刑責，即便是學生也必須接受調查，絕不能再以身分為由掩蓋包庇。

黃湘仙說，社會零容忍的霸凌行為，在校園裡卻常因「行為人是學生」而被合理化，導致老師屢遭道德綁架，教育部必須立刻將「學生霸凌教師」列入校園職場不法侵害，並設立配套的行政裁罰機制，不能讓受害老師永遠只能在「自己花錢上法院」或「委屈吞下去」的極端中掙扎。面對近年基層教師憾事頻傳，她呼籲行政院應立刻成立專責單位，調查每一件悲劇背後的系統性問題並設計防治制度，把尊嚴與免於恐懼的環境還給第一線教育工作者。

立委陳培瑜說，第一線教師面臨學生、家長及校內行政等多重壓力，教育部雖已發布職場不法侵害預防指引，但是否真正回應教師現場需求，仍有待檢視。她表示，教師遭受歧視、家長申訴或學生言語暴力時，是否有專業心理輔導人員提供協助，目前也缺乏明確制度，呼籲政府建立完整法制及支持機制，並要求國教署協助家屬取得專業心理支持。

陳培瑜也呼籲，應建立教師死亡事件「死因回溯調查」機制，針對教師離世前的工作環境、職場壓力及求助過程進行調查，並讓家屬能參與調查，提出調查結果及制度改善建議，確保調查過程公開透明。

立委范雲表示，查明真相不應是家屬苦苦奔走才能做到的事，尤其事件發生在金門，當地人際關係緊密，學生可能因顧慮而不敢出面說明，更應謹慎處理。她說，教師在職場可能遭受不同形式的霸凌，除了家長，也可能來自學生。教育部上月發布的職場不法侵害預防指引已將學生納入，但發布指引後，是否同步提供學校資源及支援措施，仍有待確認，包括由誰負責監督、檢查學校落實情形，「個案必須徹底調查，通案也應完善制度」，才能讓每位教師都能有尊嚴地工作。

國教署學務校安組專委洪甄徽表示，教育部非常重視此案，將全力協助及督導金門縣政府，協助面向有三點，第一，針對學校外聘調查委員所衍生的經費，由國教署專案補助；第二，在案子調查處理過程中，教育部將持續與金門縣政府保持密切聯繫，並提供諮詢服務及指導；第三，教育部也將會同金門縣政府建立專責窗口，提供案內所有相關當事人輔導協助。

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