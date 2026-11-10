桃園再傳霸凌 七年級生仗著宮廟乾哥撐腰毆九年級 還有人被脫褲性騷？

桃園市上個月中才發生中壢武和宮外學生遭毆打霸凌，議員黃瓊慧今日再披露龍潭某國中七年級學生，仗著有「宮廟乾哥」撐腰，毆打九年級生生，在此前後，還有其他學生遭脫褲子，甚至女學生受到性騷，不禁讓人質疑教育、警察單位未落實校園暴力預防工作，事發後態度消極。

黃瓊慧指出，從掌握到的影片可以看見一名黑衣少年在公園，猛捶害學生的胸口，錄影的人不顧學生倒地接著踢踹，還嗆「你很屌？愛告狀是嗎？」家長知道後心痛不已，據了解還有學生遭到該名施暴者脫褲、性羞辱，女學生受肢體、言語不同程度性騷擾。家長痛批打人的學生還被威脅「敢講，就叫外面的乾哥打你」、敢告狀就弄死你等言語威脅，校園暴力囂張到這種地步；遭暴力、霸凌、性騷的學生和同學，每天提心吊膽去學校，不知道是否又會被霸凌，而學校竟然毫無作為。

教育局表示，校方說明5日上午9時接獲導師轉來家長反映，還有學生校外衝突影片，當日上午10時15分召集主管召開會議因應，重點包括釐清事件、聯繫家長及警方，並啟動疑似校園霸凌事件相關處理程序，當日上午完成校安通報，下午向派出所備案，請警方協助維護學生安全及處理影片散布問題，中午請受害學生的主要照顧者到校晤談，說明處理措施、相關權益及可採取的法律途徑，照顧者當場聯繫學生母親，母親表示將陪同學生向警方報案。校方6日聯絡上涉案學生的家長，說明事件及校方處理情形，並要求家長共同約束學生行為與生活狀況，校方和教育局都表示會持續關注和關懷。