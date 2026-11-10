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二名國中女打一名男學生疑有校外人士涉案 學校：保護學生安全為重

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區發生學生在校外被霸凌事件，學校緊急啟動調查和保護措施，老師也帶學生到豐原警分局報案。記者游振昇／攝影
台中市豐原區發生學生在校外被霸凌事件，學校緊急啟動調查和保護措施，老師也帶學生到豐原警分局報案。記者游振昇／攝影

台中市豐原區日前發生學生在校外被霸凌事件，二名女學生在校外打一名男學生，還逼被害人下跪道歉，學校緊急啟動調查和保護措施，老師也帶學生到豐原警分局報案，目前查出疑有二名校外人士也涉案，該校校長今天表示，打人和被打學生都加強輔導和保護中，目前以保護被打學生安全為重點。

該校校長表示，學校上周獲知訊息後立即啟動霸凌事件調查和保護措施，先由老師陪被打學生向警方報案，學校昨天開緊急會議，由外聘委員調查，學生家長昨天也到學校，校方說明調查程序和報警過程，目前以保護學生安全為重。據了解，目前初步調查有二名校外人士涉案，包括打人影片是校外人士掌鏡，家長擔心學生在校外安全，請警方協助中。

台中市豐原區一所國中學生間疑網路發文起衝突，二名學生在校外打傷一名學生，家屬怒罵打人學生無法無天；學校說明已帶受傷學生到醫院就醫驗傷並報案，警方表示已受理報案，將通知二名涉案學生到案，依少年事件處理法函送。

學校聲明指出，近日發生學生校外肢體衝突事件，該校高度重視，並以保障學生安全、維護學生權益及提供必要輔導為優先，昨天中午獲悉學生校外肢體衝突之相關影像及訊息後，立即由學務處展開了解，確認事件涉及學生及相關情形，並依規定完成校園安全事件通報，同步啟動相關應變與輔導措施。

經初步了解，本案起因涉及學生間網路言語爭議，進而衍生校外肢體衝突。受傷學生已前往醫療院所就醫驗傷，並至警察機關備案。校方已掌握相關情形，並持續關懷學生身心狀況，結合導師、輔導室及相關資源，提供必要支持與協助。 針對本案，學校已依校園霸凌防制準則及相關規定啟動處理機制，後續將循法定程序進行審查與必要調查，秉持客觀、公正及保密原則釐清事件經過，保障相關學生權益。對於家長依法採取之法律行動，校方予以尊重，並積極配合相關權責機關辦理。

學校說明，考量本案涉及未成年學生，懇請媒體及社會大眾尊重當事人隱私，勿公開或轉傳足以辨識學生身分之影像、影片及相關個人資訊，避免造成二次傷害。

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