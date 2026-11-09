少子化搶學生！南投砸上百萬獎勵在地升學 5A10+學霸獨得10萬

受少子化與磁吸都市升學影響，南投縣今年推出「就近入學」、「技藝競賽」等獎勵金，盼增加在地就讀意願，將優秀學生留在縣內高中職。縣府表示，今年獲獎勵金學生45人共發出164萬元，均頭國中畢業生陳雋程獲最高額獎金10萬元。

副縣長王瑞德指出，面對少子化與人才外流的挑戰，縣府從「學力精進」與「就近入學」雙軌推動會考獎勵方案，視國中會考成績及選擇縣內公立高中職，學校或學生可獲5千元至10萬元不等獎勵金，也針對技藝競賽發放留讀升學獎勵金

教育處表示，「學力精進」為學校會考成績進步獎勵計畫，以「單科減C」、「單科增A」及「全科減C」為指標，每項各取前3名、共9校，依學校規模核發5千元至5萬元團隊獎勵金；「就近入學」為會考成績4A6+以上且留在南投就讀公立高中職，可依成績領取3萬元至7萬元獎勵金；若為5A10+，可再加碼3萬元。

而今年國中會考成績出爐後放榜後統計，會考成績優異且在地升學共25人，其中4A6+有4人，每人獎勵金3萬元；5A以上有12人，每人5萬元；5A6+以上有9人，每人7萬元；均頭國中畢業生陳雋程5A10+，獲得最高獎勵金10萬元。

另，針對參加南投縣國中技藝教育課程競賽，該技藝競賽榮獲第一名，且留讀縣內公立高中職者，每人可獲得獎勵金 1萬元，經統計共19人，因此今年獲個人獎勵金的學生合計45人，今於中興高中演講廳表揚，總計發出164萬元獎勵金。

王瑞德肯定學子努力不懈的學習成果，並表示縣府將持續整合學校、家庭及社區資源，精進教育品質，營造優質學習環境，讓不同專長的孩不必離鄉背井，就能安心在家鄉求學、發揮潛能，在南投發光發熱，實現在地升學、頂尖未來的願景。

南投縣政府9日舉辦「在地升學．頂尖未來」獎勵金頒發典禮，表揚45位選擇留在南投升學的優秀高中職學生。圖／南投縣政府提供

南投縣政府9日舉辦「在地升學．頂尖未來」獎勵金頒發典禮，表揚45位選擇留在南投升學的優秀高中職學生。圖／南投縣政府提供

南投縣政府9日舉辦「在地升學．頂尖未來」獎勵金頒發典禮，表揚45位選擇留在南投升學的優秀高中職學生。圖／南投縣政府提供

均頭國中畢業生陳雋程（右）以5A10+優異成績選讀暨大附中，副縣長王瑞德（左）今頒發最高額升學獎勵金10萬元。圖／南投縣政府提供

均頭國中畢業生陳雋程（右3）以5A10+優異成績選讀暨大附中，今獲頒發最高額升學獎勵金10萬元。圖／南投縣政府提供

南投縣政府9日舉辦「在地升學．頂尖未來」獎勵金頒發典禮，表揚45位選擇留在南投升學的優秀高中職學生。圖／南投縣政府提供