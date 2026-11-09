快訊

黃仁勳出軌共諜？胡錫進指「非普通緋聞」：陸情報界從不專門用美人計

趁大漲狂提款？成交值前十名一片紅通通 但外資卻全站賣方

聽新聞
0:00 / 0:00

少子化搶學生！南投砸上百萬獎勵在地升學 5A10+學霸獨得10萬

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府9日舉辦「在地升學．頂尖未來」獎勵金頒發典禮，表揚45位選擇留在南投升學的優秀高中職學生。圖／南投縣政府提供
南投縣政府9日舉辦「在地升學．頂尖未來」獎勵金頒發典禮，表揚45位選擇留在南投升學的優秀高中職學生。圖／南投縣政府提供

少子化與磁吸都市升學影響，南投縣今年推出「就近入學」、「技藝競賽」等獎勵金，盼增加在地就讀意願，將優秀學生留在縣內高中職。縣府表示，今年獲獎勵金學生45人共發出164萬元，均頭國中畢業生陳雋程獲最高額獎金10萬元。

副縣長王瑞德指出，面對少子化與人才外流的挑戰，縣府從「學力精進」與「就近入學」雙軌推動會考獎勵方案，視國中會考成績及選擇縣內公立高中職，學校或學生可獲5千元至10萬元不等獎勵金，也針對技藝競賽發放留讀升學獎勵金

教育處表示，「學力精進」為學校會考成績進步獎勵計畫，以「單科減C」、「單科增A」及「全科減C」為指標，每項各取前3名、共9校，依學校規模核發5千元至5萬元團隊獎勵金；「就近入學」為會考成績4A6+以上且留在南投就讀公立高中職，可依成績領取3萬元至7萬元獎勵金；若為5A10+，可再加碼3萬元。

而今年國中會考成績出爐後放榜後統計，會考成績優異且在地升學共25人，其中4A6+有4人，每人獎勵金3萬元；5A以上有12人，每人5萬元；5A6+以上有9人，每人7萬元；均頭國中畢業生陳雋程5A10+，獲得最高獎勵金10萬元。

另，針對參加南投縣國中技藝教育課程競賽，該技藝競賽榮獲第一名，且留讀縣內公立高中職者，每人可獲得獎勵金 1萬元，經統計共19人，因此今年獲個人獎勵金的學生合計45人，今於中興高中演講廳表揚，總計發出164萬元獎勵金。

王瑞德肯定學子努力不懈的學習成果，並表示縣府將持續整合學校、家庭及社區資源，精進教育品質，營造優質學習環境，讓不同專長的孩不必離鄉背井，就能安心在家鄉求學、發揮潛能，在南投發光發熱，實現在地升學、頂尖未來的願景。

南投縣政府9日舉辦「在地升學．頂尖未來」獎勵金頒發典禮，表揚45位選擇留在南投升學的優秀高中職學生。圖／南投縣政府提供
南投縣政府9日舉辦「在地升學．頂尖未來」獎勵金頒發典禮，表揚45位選擇留在南投升學的優秀高中職學生。圖／南投縣政府提供

南投縣政府9日舉辦「在地升學．頂尖未來」獎勵金頒發典禮，表揚45位選擇留在南投升學的優秀高中職學生。圖／南投縣政府提供
南投縣政府9日舉辦「在地升學．頂尖未來」獎勵金頒發典禮，表揚45位選擇留在南投升學的優秀高中職學生。圖／南投縣政府提供

南投縣政府9日舉辦「在地升學．頂尖未來」獎勵金頒發典禮，表揚45位選擇留在南投升學的優秀高中職學生。圖／南投縣政府提供
南投縣政府9日舉辦「在地升學．頂尖未來」獎勵金頒發典禮，表揚45位選擇留在南投升學的優秀高中職學生。圖／南投縣政府提供

均頭國中畢業生陳雋程（右）以5A10+優異成績選讀暨大附中，副縣長王瑞德（左）今頒發最高額升學獎勵金10萬元。圖／南投縣政府提供
均頭國中畢業生陳雋程（右）以5A10+優異成績選讀暨大附中，副縣長王瑞德（左）今頒發最高額升學獎勵金10萬元。圖／南投縣政府提供

均頭國中畢業生陳雋程（右3）以5A10+優異成績選讀暨大附中，今獲頒發最高額升學獎勵金10萬元。圖／南投縣政府提供
均頭國中畢業生陳雋程（右3）以5A10+優異成績選讀暨大附中，今獲頒發最高額升學獎勵金10萬元。圖／南投縣政府提供

南投縣政府9日舉辦「在地升學．頂尖未來」獎勵金頒發典禮，表揚45位選擇留在南投升學的優秀高中職學生。圖／南投縣政府提供
南投縣政府9日舉辦「在地升學．頂尖未來」獎勵金頒發典禮，表揚45位選擇留在南投升學的優秀高中職學生。圖／南投縣政府提供

南投縣政府9日舉辦「在地升學．頂尖未來」獎勵金頒發典禮，表揚45位選擇留在南投升學的優秀高中職學生。圖／南投縣政府提供
南投縣政府9日舉辦「在地升學．頂尖未來」獎勵金頒發典禮，表揚45位選擇留在南投升學的優秀高中職學生。圖／南投縣政府提供

南投 少子化 學霸 升學 學生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

公立醫院為提升薪資籲放寬獎勵金規定 衛福部：研議中預計年底前完成

成淵高中食物中毒賠償最高可拿4千 北市府提精進：增指導費、營養師

網傳越南生來台讀書補助5萬 教育部澄清：獎學金需審查、非普發

身障技能競賽新北奪12獎項 2國手挺進芬蘭世界賽

相關新聞

諾貝爾物理學獎得主重返台師大 分享量子世界最新突破

2025年諾貝爾物理學獎得主、美國加州大學柏克萊分校教授克拉克（John Clarke）今天應邀至國立台灣師範大學，分享超導電路中的巨觀量子穿隧現象及能量量子化等研究成果。克拉克曾擔任台師大光電工程研究所講座教授，這次返校與3名國際學者接力舉辦科普講座，從科學原理、技術應用到人才培育，介紹超導與量子科技的最新發展。

文化部啟動十三行計畫！博物館設開放式庫房 立委妙喻「考古界鼎泰豐」

文化部長李遠今日訪視十三行博物館，宣布啟動「十三行文化典藏空間暨史前聚落科技再現計畫」，此一計畫將透過典藏空間建置、沉浸式展示、數位互動體驗及智慧化典藏管理機制，提升考古文物保存與研究。未來十三行博物館2館將有較1館7倍大的空間，也擁有開放式的修復、典藏空間，立委洪孟楷形容宛如「考古界的鼎泰豐」。

嶺東科大214名境外新生入學 多元文化點亮國際校園

為深化國際化教育，營造多元共融的校園環境，嶺東科技大學本學期共有214名境外新生入學，全校境外生總數達510人，包含外國學生、僑生及香港學生，校方今日舉辦境外新生始業式，印尼籍學長姐用歌舞表演歡迎新生，為校園注入豐富的文化色彩與國際活力。

少子化搶學生！南投砸上百萬獎勵在地升學 5A10+學霸獨得10萬

受少子化與磁吸都市升學影響，南投縣今年推出「就近入學」、「技藝競賽」等獎勵金，盼增加在地就讀意願，將優秀學生留在縣內高中職。縣府表示，今年獲獎勵金學生45人共發出164萬元，均頭國中畢業生陳雋程獲最高額獎金10萬元。

清大校長高為元遭爆任內退出2國際大學聯盟 清大回應了

清華大學校長高為元先前被爆出帶職赴美覓職，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。清大將於明天增開校務會議，針對10月20日因未能達成共識而流會的議案，將續討論高為元事件是否應進行校內意見調查。但今天卻傳出清大已在高為元任內退出「環太平洋大學聯盟」與「東亞研究型大學聯盟」，讓校內人士疑惑，追求國際化的大學怎會自動退出耕多年國際大學組織。

教師憾事頻傳教團籲調查背後原因 教育部長鄭英耀回應了

教師憾事頻傳，上個月一連發生3起教師死亡事件，全國代理暨代課教師產業工會呼籲教育部成立專案小組，深入調查背後原因。教育部長鄭英耀今天表示，教師心理健康是支撐教學品質的重要保障，學校不應只關注學生，也應建立教師的人際、工作及情感支持網絡，協助教師紓解壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。