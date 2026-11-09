竹市建功高中新建校舍、新竹國小百齡樓修復雙獲第26屆公共工程金質獎

新竹市政推動公共建設再獲國家級肯定！行政院公共工程委員會揭曉第26屆「公共工程金質獎」評選結果，全國多達118件頂尖工程激烈角逐，「新竹市建功高中校園整體規畫暨國中部新建校舍工程」與「市定古蹟新竹國小百齡樓修復工程」脫穎而出，雙雙獲得品質優良獎佳作。

市長高虹安表示，公共工程金質獎是國內工程界的最高榮譽，全國每年施工中的公共工程逾4萬件，各機關唯有透過三級品管機制嚴格把關、層層篩選出的頂尖案件，才能取得推薦參賽的門票。

高虹安指出，今年金質獎的評選標準較往年更為嚴苛，除了將參賽的工程進度門檻由60%大幅拉高至80%以上、加密施工階段的查核頻率外，更將「節能減碳」成效納入關鍵評比。

高虹安表示，竹市此次能在眾多競爭者中脫穎而出，一舉囊括「現代校舍新建」與「百年古蹟修復」兩座獎項，不僅證明市府近年對施工品質與環境永續的堅持，更為「新竹好學」與城市文化傳承立下重要里程碑。

市府說，在如此高標準的競爭下，此屆全國地方政府於「建築類」僅12件工程獲獎（台中市3件、新北市3件、台北市1件、高雄市1件、台南市1件，其他縣市僅雲林縣1件），竹市能突破資源與規模限制，奪下2件建築類大獎，獲獎數穩居非六都之冠、全國前3名，不僅證明市府近年對施工品質與環境永續的堅持，更為「新竹好學」與城市文化傳承立下重要里程碑。

工務處說明，為確保工程全生命週期的品質與履歷完整，市府從規畫設計源頭到施工階段皆嚴格督導，今年全國有118件優良工程競爭公共工程金質獎，新竹市推薦3案即有2案獲獎，實屬不易。

獲獎的「新竹市建功高中校園整體規劃暨國中部新建校舍工程」從校園整體動線與都市空間整合出發，克服既有校區施工界面與基地限制，導入綠建築與低碳永續設計，透過通風採光優化與友善人本空間配置，打造兼具結構安全、現代美學與生態永續的優質教學場域。

「市定古蹟新竹國小百齡樓修復工程」則是工程團隊面對極具歷史價值的市定古蹟，秉持「修舊如舊」精神，深入考究傳統建築工藝與歷史紋理，結合現代結構耐震補強技術，在完整保留古蹟歷史風貌的同時，全面強化建築物的結構安全與防災韌性，讓百年老建築重獲新生。

教育處表示，優質的校園環境是提升教育品質的基石。兩項工程自規畫至施工階段，皆由工務處、教育處、文化局與校方及設計監造、施工團隊密切協作，展現高度的跨局處執行力。建功高中新建校舍落成後，將大幅舒緩在地就學需求並提供現代化專科教學空間；新竹國小百齡樓成功修復，將市定古蹟轉化為最生動的歷史美學教室，讓師生在安全無虞且富含人文底蘊的空間中學習成長。

工務處指出，此屆公共工程金質獎頒獎典禮預計12月2日在台北舉行，新竹市兩項工程獲獎是對第一線工程人員與施工團隊莫大的肯定與鼓舞，市府將持續精進工程品管機制，嚴格把關各項市政建設，打造讓市民安心、信賴的韌性永續城市。

新竹市「市定古蹟新竹國小百齡樓修復工程」獲得第26屆「公共工程金質獎」品質優良獎佳作。圖／新竹市府提供

新竹市建功高中校園整體規畫暨國中部新建校舍工程。圖／新竹市府提供

新竹市建功高中校園整體規畫暨國中部新建校舍工程。圖／新竹市府提供