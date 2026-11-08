高中阿卡培訓成績亮眼 林孝信基金會將校園阿卡貝拉納入蘭燈之星

林孝信文化基金會培育阿卡貝拉校園新秀邁入第三年，一路經由社團培訓、專業師資指導，到跨校共訓、成果發表及全國競賽，交出亮眼成績單，不過學生卻面臨畢業學習中斷；基金會為銜接學習管道，將把校園阿卡貝拉納入「蘭燈之星」人才培育機制，進階訓練更上一層樓。

3年前，基金會陸續在蘭陽女中、宜蘭高中、羅東高中、羅東高商、羅東高工推動阿卡貝拉社團培訓，多組團隊連續兩年在全國賽事獲獎，今年羅東高中「Tune’s Day」和宜蘭高中「宜聲」兩組培訓團隊闖進全國總決賽，展現在地深耕的培育成果。

除了校園培訓，基金會也邀請國際表演團隊到宜蘭演出，學生近距離接觸大師觀摩學習。日前林孝信基金會與台北市新合唱文化藝術基金會共同舉辦SPIDERHORSE音樂會，請到曾經多次拿下國際Beatbox演奏口技冠軍的美國雙人組SPIDERHORSE帶來精彩人聲演出，更與國內金曲獎最佳演唱組合「尋人啟事The Wanted」同台共演，觀眾近距離感受國際級人聲音樂的魅力。

林孝信基金會說，許多高三生好不容易培養出演唱技巧與團隊默契，卻因畢業升學，過去投入的心血與培育成果面臨中斷，因此基金會規劃把阿卡貝拉納入「蘭燈之星」人才培育機制，從校園團隊發掘具備潛力的學生，透過進階訓練及競賽、展演與交流機會，讓阿卡貝拉培育不再侷限高中社團，向上持續延伸。

阿卡培育計畫的藝術總監賴家慶表示，希望阿卡貝拉不只是高中社團活動，而是有機會發展成音樂專長，「蘭燈之星」就是讓人才培育不只停留在基礎，而是持續往上走，希望讓這群從宜蘭培養出來的年輕音樂人才，有機會參與國內外競賽、展演與交流，累積更多舞台經驗，讓宜蘭阿卡貝拉持續成長。

國內金曲獎最佳演唱組合「尋人啟事」與美國Beatbox冠軍雙人組「SPIDERHORSE」，在林孝信文化基金會促成下跨國合作，展開精彩的人聲音樂合演。圖／林孝信文化基金會提供

林孝信文化基金會首度促成台美音樂團隊跨國交流合作，帶來精彩的人聲音樂演出。圖／林孝信文化基金會提供