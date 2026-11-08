學童創意演繹節能觀念 經濟部盼攜手全民邁向淨零

經濟部能源署今天舉辦115年度國民中小學節約能源創意七十二變小劇場創作決賽暨頒獎活動，由台東縣大武國小「大武沒有電？」勇奪第一名。能源署表示，盼透過創意演出，把節能知識從校園擴散至家庭與社區，共同邁向2050淨零排放目標。

經濟部能源署今天在台北市立兒童新樂園樹蛙表演場舉辦115年度國民中小學節約能源創意七十二變小劇場創作決賽暨頒獎活動，賽事吸引全國中小學組隊報名。

能源署指出，本屆入圍決賽的10組隊伍展現多元創意，劇情不僅結合AI科技、打擊樂、音樂劇並改編童話的「小矮人的能源樹」，還有將笑傲江湖化為節能武俠劇的「笑傲江湖之能源盟主爭奪戰」，把離開「3分鐘記得隨手關燈」、「拔除長時間不用的待機電力電器插頭」、「優先選用一級能效家電」等節電觀念融入劇情中，最後由台東縣大武國小「大武沒有電？」勇奪第一名。

能源署表示，現場有趣的闖關遊戲吸引民眾熱烈參與，實用的節能闖關資料夾全數兌換一空；希望透過學童的創意演出，把節能知識從校園擴散至家庭與社區，為了達到2050淨零排放目標，全民參與住宅節能是重要的一環，邀民眾落實日常節能，不僅省電、省荷包，更共創綠色永續的未來。