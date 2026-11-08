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國產材課桌椅進校園 農業部：14縣市、75校已採用

中央社／ 台北8日電

農業部去年推廣以國產材製作課桌椅並導入校園，農業部統計，目前已有14縣市、75所學校使用國產材製作的課桌椅，到年底國產材自給率可提升至3%。

根據農業部提出的2040年淨零排放策略，其中就包括推動增加造林面積、提升國產材自給率，並訂定國產材自給率於2028年達到5%，利用國產材製作課桌椅並導入校園是重要的努力目標之一。

去年由台北市建國中學率先響應國產材政策，首度採購1110套國產柳杉製的課桌椅。

農業部最新統計，目前全台已有台北市、新北市、高雄市、屏東縣、嘉義市、新竹市、花蓮縣等14縣市、共75所學校使用國產材課桌椅。

農業部林業及自然保育署也推動國產森林產品生產履歷與透明化，國產材製的每組課桌椅都有產品生產追溯條碼（QR Code），能清楚知道木材產地與加工流程，不但確保使用安全，也達到友善生產、低碳足跡、碳貯存與碳替代等多元環境教育目的。

林保署統計，2024年國產材生產量8萬4400立方公尺，自給率2.01%，預估至2026年底，國產材生產量可達12萬6000立方公尺，國產材自給率可提升至3%。

農業部 校園 屏東縣

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