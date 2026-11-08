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聯合盃作文賽竹縣今登場 參賽人數1186位創新高

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今年競賽依年級分為國小中、高年級、國中七至九年級及高中職組，每梯次作答時間60分鐘。記者郭政芬／攝影
今年競賽依年級分為國小中、高年級、國中七至九年級及高中職組，每梯次作答時間60分鐘。記者郭政芬／攝影

第20屆聯合盃全國作文大賽新竹縣初賽今天在成功國中登場，今年共有1186名考生報名，再創新高。今年考題聚焦生活經驗、自我成長與人際理解，從不同階段的生命經驗出發，引導學生深化思考。各組將選出前5名及30名佳作，晉級12月6日舉行的全國總決賽。

今年競賽依年級分為國小中、高年級、國中七至九年級及高中職組，每梯次作答時間60分鐘。考題包括國小中年級「打一通電話」、高年級「我的學習故事」、七年級「讓提醒成為支持」、八年級「科技浪潮與人文風景」、九年級「風城的另一幅藍圖」，以及高中組「在傳統邊界徘徊」，從日常生活延伸至在地觀察，鼓勵學生透過文字展現觀察與思考。

成功國中校長郭雅玲表示，在AI科技時代，更應重視人文溫度。作文是綜合性測驗，學生必須經過思考、組織，清楚表達自己的想法，做到言之有理，才能讓人信服。成功國中這次共有240名學生報考，其中九年級生近百人，顯見聯合盃全國作文大賽已逐漸成為全民運動。

新竹縣政府教育局主任秘書徐筱卿指出，下月初竹竹苗將舉辦模擬會考，聯合盃作文大賽題目多元活潑，貼近學生生活經驗，題型也與會考相似，因此每年都吸引不少學生報名參加。

一名七年級黃姓學生表示，今年已是第三次參加聯合盃作文大賽，這次題目是「讓提醒成為支持」，整體難易度適中，主要從自身經驗取材，並以論說文方式進行論述。

竹竹苗國中會考採計新制預計於117學年度上路，新制以「5級分制」為架構，採「先比積分、後比積點」原則，積點以各科1至7點搭配作文點數計算，除凸顯各科等值，也讓各科答題表現及作文成績在比序上的重要性更加明確。

對此，有竹北家長認為，會考新制將會凸顯作文的重要性，未來學生除了各科答題能力，寫作與表達能力也可能成為升學競爭中的關鍵差異。

第20屆聯合盃全國作文大賽新竹縣初賽今天在成功國中登場，今年共有1186名考生報名，再創新高。記者郭政芬／攝影
第20屆聯合盃全國作文大賽新竹縣初賽今天在成功國中登場，今年共有1186名考生報名，再創新高。記者郭政芬／攝影

成功國中校長郭雅玲（中）與新竹縣政府教育局主任秘書徐筱卿（左）今天也特別巡視考場。記者郭政芬／攝影
成功國中校長郭雅玲（中）與新竹縣政府教育局主任秘書徐筱卿（左）今天也特別巡視考場。記者郭政芬／攝影

今年考題聚焦生活經驗、自我成長與人際理解，從不同階段的生命經驗出發，引導學生深化思考。記者郭政芬／攝影
今年考題聚焦生活經驗、自我成長與人際理解，從不同階段的生命經驗出發，引導學生深化思考。記者郭政芬／攝影

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