快訊

竹北藍白合體陳見賢挺邱臣遠 國民黨部稱「藍白是兄弟」：合作不違紀

影／「春風」吹又生？正隆大園廠紙堆火警再復燃 38車82消防員灌救

晶片股急彈能追嗎？下周開盤前 五件值得留意的國際大事

聽新聞
0:00 / 0:00

研究無頭蟑螂行為機制 中山女高生獲旺宏科學獎金牌

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中山女高學生徐苡宸研究蟑螂梳理行為背後的神經機制，獲得旺宏科學獎金牌獎。她表示，希望類似的研究能啟發更多人的好奇心。記者許維寧／攝影
中山女高學生徐苡宸研究蟑螂梳理行為背後的神經機制，獲得旺宏科學獎金牌獎。她表示，希望類似的研究能啟發更多人的好奇心。記者許維寧／攝影

旺宏教育基金會今天舉行第25屆旺宏科學獎，鼓勵高中生探索科學與發明潛力。金牌獎由嘉義高中、中山女高學生共享殊榮。中山女高學生徐苡宸研究蟑螂梳理行為背後的神經機制，她表示，希望類似的研究能啟發更多人的好奇心。

台北市中山女高學生徐苡宸以題目「無頭蟑螂仍有幻肢？－以蟑螂的梳理行為探討神經矩陣理論的相關聯性」，建立美洲蟑螂梳理行為序列模型，以「去頭操作」釐清腦神經節在梳理行為中的角色與中樞控制神經機制。

徐苡宸表示，失去頭部的蟑螂，仍會有拱背、前胸背板下彎等梳理前肢的動作，證實梳理行為至少有一部分位於胸部神經節，而非完全依賴腦神經節。失去頭部的蟑螂仍可感應特定位置的附肢刺激，透過體感空間地圖迴路產生梳理行為，發現也支持了神經矩陣理論在昆蟲感官與運動整合上的解釋。

徐苡宸說，「蟑螂很可愛，但有味道確實不太可愛。」研究主要在家中廁所執行，專題是很美好的回憶，在老師協助下找喜歡的題目並投入其中，僅憑好奇心做真正喜歡的內容。蟑螂可能不只有被人類打死一途，希望類似的研究能啟發更多人的好奇心。

國立嘉義高中學生許幃程、凃程浤以「探討豐年蝦趨光運動對Meniscus形變之影響」，同樣拿下金牌，研究發現豐年蝦的運動與Meniscus形狀高度相關。

凃程浤指出，Meniscus是指彎月形，物理上則是指水面與容器壁接觸的邊緣，因為表面張力產生的彎曲現象。研究發現如氣溫降低時豐年蝦的活動度也降低，一旦活動度降低導致Meniscus改變，即能透過觀測水面改變及時預警，避免水產養殖損失。

旺宏電子董事長吳敏求表示，科學獎是初步給予高中生機會，理解如何做研究，且研究無止盡，「我也不希望他們高中、大學畢業後就開始做工程師。」研究是找出問題、發表結論，希望大學藉此找到優秀的學生並加以培養。教育部政務次長劉國偉則說，全世界都在搶人才，教育部希望營造更好的學習、研發環境，期許各行各業穩定發展，教育部也會盡力將人才留下。

旺宏科學獎被譽為高中生的諾貝爾科學獎，獲獎團隊最高可獲48萬元獎學金，以及包含中研院院士周美吟在內的五名評審團召集委員聯名推薦信，鼓勵學生繼續耕耘科學領域。

中山女高 旺宏 蟑螂 金牌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

首屆僅招30學生！教育部台灣實中向大學「借行政」 教團籲人力應先到位

教育部重申台灣高等研究學院無延宕 以特殊選才招生

諾貝爾獎得主北川進台大開講 因學生1句話開啟有機金屬骨架研發

國教院院長交接 劉美慧上任拋三主張：讓台灣教育被世界看見

相關新聞

研究無頭蟑螂行為機制 中山女高生獲旺宏科學獎金牌

旺宏教育基金會今天舉行第25屆旺宏科學獎，鼓勵高中生探索科學與發明潛力。金牌獎由嘉義高中、中山女高學生共享殊榮。中山女高學生徐苡宸研究蟑螂梳理行為背後的神經機制，她表示，希望類似的研究能啟發更多人的好奇心。

學生疑網路發文衝突 豐原二名學生打傷一人家屬怒罵無法無天

台中市豐原區一所國中學生間疑網路發文起衝突，二名學生在校外打傷一名學生，家屬怒罵打人學生無法無天；學校說明已帶受傷學生到醫院就醫驗傷並報案，警方表示已受理報案，將通知二名涉案學生到案，依少年事件處理法函送。

聯合盃作文大賽新竹市登場 高虹安：寫作從實戰累積經驗

第20屆聯合盃全國作文大賽新竹市初賽今天在建功高中登場，6組分兩梯次競賽，考題涵蓋生活觀察、角色互換及社會議題，考驗學生想像力與思辨能力。各組將選出前5名及30名佳作，合計210名學生可晉級12月6日全國總決賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。