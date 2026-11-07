聯合盃作文大賽新竹市登場 高虹安：寫作從實戰累積經驗

第20屆聯合盃全國作文大賽新竹市初賽今天在建功高中登場，6組分兩梯次競賽，考題涵蓋生活觀察、角色互換及社會議題，考驗學生想像力與思辨能力。各組將選出前5名及30名佳作，合計210名學生可晉級12月6日全國總決賽。

今年競賽依年級分為國小中、高年級、國中七至九年級及高中職組，上午9時、11時分兩梯次進行，每梯次60分鐘。考題包括國小中年級「假如我和老師交換身分」、高年級「我家冰箱裡的祕密」，以及高中職組「標籤背後的迷失與真實」等，從日常生活延伸至網路社會議題，鼓勵學生透過文字展現觀察與思考。

新竹市長高虹安表示，新竹市是少數學生人數持續成長的縣市之一，家長普遍重視子女教育，也願意投入資源。市府除持續強化學生學力，也積極尋求校外合作機會，透過聯合盃作文大賽，讓學生不僅在校內練習寫作，更能實際參與競賽，累積寫作經驗。

新竹市教育處長林立生指出，市府也與聯合報合作，將「好讀周報」提供給國中一、二年級學生閱讀，讓學生從新聞文章中學習寫作方式及詞彙運用。推動近兩年來，觀察到學生有明顯進步，家長反應也相當正面，未來將持續深化相關合作，提升學生閱讀與寫作能力。

建功高中校長呂順結表示，寫作不只是文字闡述，更是學生素養能力的展現，配合市長高虹安「新竹好學2.0」政策，學校持續強化學生學力。作文也是國中升學的重要能力，新竹家長相當重視閱讀與寫作培養，聯合盃提供學生實際檢驗學習成果的機會，報名踴躍，因此採兩梯次舉行。

曙光女中副校長楊健一指出，閱讀與表達能力相互影響，學校從國一至國三持續重視作文訓練，並與聯合報合作開設校內作文班，希望學生不只為考試寫作，更能將表達能力運用於日常生活。

這場作文盛會也獲地方各界支持，竹蓮寺年年贊助賽事，新竹市稅務局及曙光女中共同協辦，持續為學子打造展現寫作實力的舞台。

第20屆聯合盃全國作文大賽新竹市初賽今天在建功高中登場，建功高中校長呂順結前往考場巡視，關心學生應試情形。記者黃羿馨／攝影

第20屆聯合盃全國作文大賽新竹市初賽今天登場，參賽學生專注提筆寫作，透過文字展現生活觀察、想像力與思辨能力。記者黃羿馨／攝影

建功高中校長呂順結表示，寫作不只是文字闡述，更是學生素養能力的展現，配合市長高虹安「新竹好學2.0」政策，學校持續強化學生學力。記者黃羿馨／攝影