學生疑網路發文衝突 豐原二名學生打傷一人家屬怒罵無法無天

台中市豐原區一所國中學生間疑網路發文起衝突，二名學生在校外打傷一名學生，家屬怒罵打人學生無法無天；學校說明已帶受傷學生到醫院就醫驗傷並報案，警方表示已受理報案，將通知二名涉案學生到案，依少年事件處理法函送。

學生家屬在網路發文請網友幫忙分享讓更多人知道這件學生霸凌事件，家屬表示，學校說明周一要處理，但學校一直刪除網路影片，搓湯圓，被打學生是他哥哥的兒子，他看到影片後氣憤又難過，認為這些學生無法無天。豐原警分局今天說明，昨天已受理老師帶受傷學生報案，將通知二名打人學生到案說明。

學校說明指出，近日發生學生校外肢體衝突事件，該校高度重視，並以保障學生安全、維護學生權益及提供必要輔導為優先，昨天中午獲悉學生校外肢體衝突之相關影像及訊息後，立即由學務處展開了解，確認事件涉及學生及相關情形，並依規定完成校園安全事件通報，同步啟動相關應變與輔導措施。

​經初步了解，本案起因涉及學生間網路言語爭議，進而衍生校外肢體衝突。受傷學生已前往醫療院所就醫驗傷，並至警察機關備案。校方已掌握相關情形，並持續關懷學生身心狀況，結合導師、輔導室及相關資源，提供必要支持與協助。 ​針對本案，學校已依校園霸凌防制準則及相關規定啟動處理機制，後續將循法定程序進行審查與必要調查，秉持客觀、公正及保密原則釐清事件經過，保障相關學生權益。對於家長依法採取之法律行動，校方予以尊重，並積極配合相關權責機關辦理。

學校將持續強化學生法治教育、網路使用倫理、情緒管理及人際衝突處理等觀念，並針對事件涉及學生提供適切輔導與關懷，協助學生建立尊重他人、理性溝通及妥善處理衝突之能力，預防類似事件再次發生。

學校說明，​考量本案涉及未成年學生，懇請媒體及社會大眾尊重當事人隱私，勿公開或轉傳足以辨識學生身分之影像、影片及相關個人資訊，避免造成二次傷害。