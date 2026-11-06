開放報名就秒殺！淡海國小推廣親子競技疊杯 崁頂幼兒園熱鬧登場

為了推廣有益身心健康與眼手協調的運動，新北市淡海國小、中華競技疊杯運動推廣協會於崁頂幼兒園及三之三托育機構，特別邀請專業講師舉辦「親子競技疊杯推廣活動」。活動吸引了20組親子家庭熱烈報名，現場座無虛席、氣氛相當歡樂。

淡海國小蘇校長表示，疊杯運動能極大化地鍛鍊小孩與長者的「眼手協調」能力，大幅提升專注力。此外，針對部分注意力較過動的孩子，在接觸競技疊杯運動後，進步相當神速，在學習上的專注度也有顯著改善。活動起源於崁頂幼兒園園長在參觀淡海國小相關活動後，深受吸引，便主動洽詢合作可能。在蘇校長的積極牽線下，成功將這項優質運動帶入幼兒園。

活動訊息一釋出便遭到家長「秒殺」搶報，盛況空前。蘇校長強調，這項活動不僅是運動推廣，更是家庭教育的延伸。希望透過親子同樂的方式，讓家長在課餘與忙碌之餘，能與孩子共同體驗疊杯的樂趣。未來也期待能將競技疊杯運動持續推廣至更多家庭與跨世代代間，讓更多孩子在趣味中培養專注力，促進親子間更緊密的情感交流。