每位營養師服務2500生！ 營養師全聯會憂「營養午餐法」開制度倒車

營養午餐專法近期成為台北市長選戰議題，營養師公會全聯會今天發聲指出，目前學校營養師人力設置與實際供餐需求存在明顯落差，全台國、中小學生總數約177萬人，專任學校營養師卻只有700人，若以供餐學生數量估算，每名營養師平均服務2500位學生，反觀日本每550名學生配置1位營養師、南韓每400名學生配置1名營養師，我國大幅落後鄰國。

營養師公會副理事長黃翠華指出，討論中的「學校午餐專法」草案，已由過去「學校衛生法」僅以「班級數」為主的配置方式，調整為考量公辦公營、公辦民營、民辦民營等不同型態，作為學校營養師人力配置的主要基準，然而，草案中部分供餐型態出現「得置營養師」的規定，將形成「專業工作依法必須執行，但專業人力卻不一定必須配置」的制度落差， 甚至有高度開倒車的風險。

黃翠華說，學校營養師肩負的專業責任，應與法定人力配置相互對應，法律之前人人平等， 每個學生也都應獲得營養師專業照護，否則即使專法完成立法，仍可能因缺乏專業執行人力而無法真正落實，全聯會主張，專法應明文確立「每一所供餐學校均應獲得營養師專業服務」，並以學生人數作為基本配置依據，建立隨服務學生人數增加而累進增置的制度。

營養師全聯會建議，依學校不同的供餐模式，規畫不同人力基準，自辦午餐學校每550名學生配置1名營養師、小校得採聯合聘僱；委外辦理學校午餐調整為每1100名學生配置1名營養師；外訂盒餐之學校，則以營養師實際服務的學生總人數計算，應配置或跨校合聘。偏遠地區學校、或供餐已超過上述人數者，應綜合考量供餐份數、服務學校數、配送範圍、供餐型態等因素，調整人力配置。

部分地區營養師招募不易，而以專案經理等支援人力協助午餐業務，對此，黃翠華表示，營養評估、菜單營養設計、特殊飲食照護、飲食教育規畫，以及食品安全風險的專業判斷，仍應由合格營養師負責或督導，建議採取分年、分階段充實人力，由中央主管機關訂定人力充實期程，並建立穩定補助機制，協助地方政府增置正式營養師職缺 。