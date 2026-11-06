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【重磅快評】拿香鬆亂作文章 不如正視教育現場真正困境

聯合報／ 主筆室
北市中山區永安國小11月3日主食香鬆飯的香鬆是由老師發放每人2公克。圖／取自「教育部校園食材登錄平台2.0」
北市中山區永安國小11月3日主食香鬆飯的香鬆是由老師發放每人2公克。圖／取自「教育部校園食材登錄平台2.0」

為了攻擊台北市的營養午餐，為選舉加添柴火，有心人士連一包香鬆也拿來大作文章。問題是，這是替學校老師抱不平，還是要幫學生爭取更好的營養午餐？從三顆藍莓到2公克的香鬆，關心學生的營養午餐是表相，拿來當成選舉工具恐怕才是裡相。

台北市永安國小11月3日供應香鬆飯，香鬆分袋送到各班，袋子上印著「每人2g請協助分發」。一張照片上網後引發議論，有人說學生吃不飽，有人替老師抱屈，甚至拿台南與台北比較，暗示台南發一整包，台北的孩子卻只能分到一點點，彷彿台北的小學生連吃香鬆都要斤斤計較。

照片是真的，網路上衍生出來的故事，卻是添油加醋。

根據永安國小的說明，2公克是建議取用分量，不是每個學生只能拿2公克的上限；各班都有湯匙供學生取用，不夠還可以追加，根本沒有要求老師拿秤逐一秤量。至於香鬆為何分袋配送，是因為校內有學生對相關成分過敏，不能直接拌入整桶白飯。學校甚至是為了減少使用市售現成再製食品，才請廠商另外製作香鬆。

換句話說，學校這項安排的背後有細心考量到學生過敏的可能性，也有希望改善食品品質的用意。原本是為了照顧不同學生的需求，最後卻被簡化成「每人只有2公克」，甚至被說成老師必須拿秤分配香鬆。這種斷章取義的操作，很明顯並非關心孩子，而是刻意製造話題。

當然，學校的標示確實不夠清楚，易讓外界產生誤解，這點校方可以檢討。教師在午餐時間究竟需要協助多少工作，也值得認真聽取第一線老師的意見。但這些問題都可透過校務溝通、教育局協調及制度改善來解決，把一個原本可以說清楚的校園日常，硬生生變成政治攻防，就大可不必。

更何況，香鬆本來就是調味配料，不是學生的主食。學生不會拿香鬆當飯吃，營養午餐好不好，也不可能只靠一包香鬆的重量來判斷。真正應該檢視的，是整體餐食的營養、食材品質、供餐分量及安全衛生。

更令人遺憾的是，教育現場明明有更多值得關注的問題，卻沒有人願意花同樣的力氣追究。校園霸凌如何防治？學生受到不當對待，學校能否及時處理？教師的工作負擔愈來愈重，行政業務不斷增加，教師的離線權又有誰真正關心？這些問題牽涉孩子的安全、教師的尊嚴，以及整個教育制度的健全，哪一件不比一包香鬆重要？

尤其教師早已面臨沉重的教學與行政壓力，如果政治人物真的心疼老師，就應該把力氣用在減輕教師負擔、改善校園環境，而不是拿一張照片放大解讀，讓第一線老師還得花時間接受媒體採訪、澄清事情經過。嘴上說替老師抱不平，實際上卻讓老師承受更多不必要的壓力，這種關心也未免太矛盾。

距離投票日愈來愈近，台北市的免費營養午餐已經不只一次成為政治攻防的題目。從之前說北市學校營養午餐藍莓太少顆，到近日的2克香鬆，都是找到一個細節便大舉操作，迅速製造話題廣傳。政治人物當然理應監督市政，但監督必須建立在事實之上，若為打擊對手，連學生的午餐都拿來做為選舉道具，很容易被看破手腳。

教育 作文 營養午餐

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