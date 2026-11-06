爭取立人國小午餐廚房改建 陳亭妃：教育升級從孩子每一餐做起

民進黨台南市長候選人陳亭妃持續關注校園教育環境與學童健康，先前成功爭取立人國小午餐廚房興建經費4000萬元，今天工程動土。陳亭妃表示，教育環境的提升不應只著重教室與硬體設施，孩子每天吃的每一餐同樣重要，未來將持續推動校園午餐品質全面升級，讓孩子吃得營養、健康又安心。

陳亭妃指出，校園午餐品質涉及廚房工作人員的工作環境、福利制度、食材來源與安全把關、烹調衛生程序及每日菜色品質等各個環節，未來都應逐步完善。尤其第一線廚房工作人員是維護學童餐食品質的重要力量，唯有照顧好廚房工作人員，才能提供孩子更優質的營養午餐。

陳亭妃表示，昨天也宣布重要承諾，未來當選台南市長後，將把每票30元選舉補助款中的30%捐出，交由台南市政府推動成立「偏鄉教育與偏鄉醫療基金」，將選舉補助款轉化為實際公共資源，優先照顧資源相對不足的偏鄉地區，改善教育與醫療資源落差。

她強調，教育不能有城鄉差距，孩子的健康更不能因資源不足而受到影響。從校園環境改善、營養午餐品質提升，到偏鄉教育與醫療資源的投入，未來將一步步落實，讓每個孩子都能在更好的環境中成長，也讓每個家庭感受到城市進步的溫度。

國民謝龍介提出推動台南市0至3歲嬰幼兒尿布免費政策，由市府負擔尿布費用，減輕年輕家庭日常育兒開銷。從孩子出生開始，協助父母減少尿布支出，讓育兒家庭獲得更多實質支持。謝龍介2022年參選台南市長也提出同樣政見，當時以平均每名嬰兒到3歲前要用掉4000片尿布計算，1年可替年輕父母節省近萬元。