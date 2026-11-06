嘉義太保嘉新國中活動中心即將啟用 斥資8580萬元打造多功能空間

嘉義縣太保市嘉新國中缺乏活動中心，縣府投入4657萬元解決購地問題，歷經6年、14次向中央提案審查，爭取8580萬元新建活動中心，9月16日竣工，正在辦理使用執照審查，即將啟用。縣長翁章梁今天視察活動中心，盼提供師生更完善集會、體育及藝文展演空間。

教育處表示，嘉新國中1970年獨立設校，位處航道管制區，早年因校地尚未完全取得，使校園發展受限，縣府2019年投入4657萬元購地並完成過戶，在民意代表、前校長張家碩及縣府團隊努力下解決校地問題，2024年獲教育部國民及學前教育署核定經費新建活動中心。

翁章梁指出，活動中心接近完工，外觀設計跳脫傳統樣貌，呈現「去活動中心化」風格，建築設計重視室內空氣流通與空間舒適度，呈現現代建築美學，期待更多校園以活潑、多元的設計呈現活動空間，未來無論是體育活動或雨天教學，都能讓師生有更完善環境。

嘉新國中校長陳彥榕表示，活動中心是全校師生多年期待，感謝縣府及各界協助，克服校地與經費問題，未來將充分運用新建空間，包括全校集會、體育科、童軍科、科技科四軸飛行器、表演藝術科、音樂及運動類社團等，拓展學生學習經驗。

嘉義縣太保市嘉新國中活動中心即將啟用，縣長翁章梁今天視察工程狀況。圖／嘉義縣政府提供