台南校園午餐再升級！4000萬重建立人國小中央廚房 2000師生受惠

台南市持續改善校園午餐環境，北區立人國小中央廚房重建工程今天動土，市府攜手中央投入4000萬元，預計工期420日曆天。新廚房完工後，將改善原有地下室廚房通風不良、油煙、高溫及淹水風險，並重新規劃食材配送動線，提供立人、忠義國小約2000名師生更安全、衛生的午餐服務。

市長黃偉哲今天主持動土典禮表示，立人國小中央廚房工程總經費4000萬元，感謝中央及立委陳亭妃協助爭取經費，讓校園午餐環境得以改善。他期許施工團隊掌握工程進度與品質，如期如質完工，讓新廚房早日啟用。

黃偉哲指出，台南持續推動學校午餐中央廚房化，目前自辦午餐比率已達94.5%，透過中央廚房統一製備及管理，提升供餐效率並強化食品安全把關。他強調，校園午餐品質沒有最好、只有更好，市府將持續改善供餐環境，讓學生吃得安心、家長放心。

教育局表示，立人國小原有廚房是2002年興建設於教學大樓地下室，配置10名廚工、1名營養師及1名午餐秘書，每天供應立人、忠義國小約2000名師生午餐。不過，食材配送車輛須穿越校園通道，與師生通行動線交錯，加上地下室通風不佳，烹調產生的油煙及高溫可能影響教學環境，也有淹水風險，因此規劃重建。

教育局指出，新廚房採地上1層鋼筋混凝土建築，設置專用出入口及車道，讓食材配送與學童通行動線分流，降低校園交通安全風險；廚房移至地面層並遠離教學大樓，也可改善通風散熱及油煙問題，降低淹水造成設備損壞、供餐中斷的可能性。

立人國小校長王全興表示，新廚房以安全、衛生、通風、效率及永續為規劃核心，除改善廚房工作人員作業環境，也希望讓兩校師生享有更穩定、優質的午餐服務。

今天動土典禮包括教育部國教署組長邱秋嬋、立委陳亭妃及市議員許至椿、蔡宗豪、陳怡珍、周嘉韋等人出席，立委林俊憲及多位市議員服務處也派代表到場關心。

台南市立人國小投入4千萬重建中央廚房，市長黃偉哲期勉提升校園午餐供餐品質。圖／台南市政府提供

台南市立人國小投入4千萬重建中央廚房動工，市長黃偉哲期勉提升校園午餐供餐品質。圖／台南市政府提供

台南市立人國小投入4千萬重建中央廚房，市長黃偉哲期勉提升校園午餐供餐品質。圖／台南市政府提供