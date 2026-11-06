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台南立人國小中央廚房重建動土 供餐2校2000名師生

中央社／ 台南6日電

台南市北區立人國小中央廚房重建工程今天動土，預定投入新台幣4000萬元，完工後將供餐立人國小、忠義國小兩校共約2000名師生。

台南市長黃偉哲主持立人國小中央廚房重建工程動土典禮，將改善原有地下室廚房通風不佳、食材運送動線及淹水風險等問題，提升校園午餐供餐品質。

黃偉哲指出，立人國小中央廚房重建工程工期420個日曆天，他期許施工團隊妥善掌握工程進度與品質，讓新廚房早日投入使用，提供學童更完善午餐服務。

黃偉哲表示，台南持續推動學校午餐中央廚房化，目前自辦午餐比率94.5%，透過中央廚房統一製備及管理，提升供餐效率及強化食品安全把關，讓學生吃得安心，家長也放心。

市府說明，立人國小原有廚房民國91年興建，位於教學大樓地下室，配置10名廚工、1名營養師及1名午餐秘書，每天供應立人及忠義國小約2000名師生午餐。

不過，立人國小廚房因食材配送車輛須穿越校園通道，地下室也通風不佳，烹調油煙與高溫可能影響教學環境，且有潛在淹水風險，才有重建必要。

新廚房規劃地上1層鋼筋混凝土建築，設置專用出入口及車道，將食材配送與學童通行動線分流，降低校園交通安全風險。廚房移至地面層並遠離教學大樓，改善通風散熱及油煙問題，也降低淹水造成設備損壞或供餐中斷風險。

台南 黃偉哲

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