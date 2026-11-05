正義中學接軌AI 科技教育與升學輔導並進

面對AI浪潮，高雄正義中學積極規畫符合AI世代需求的多元課程，包括半導體、機器人科技、國際教育、全英文授課及第二外語等，搭配完善的升學輔導系統，協助高中部學生為未來升學與職涯做好準備。

正義中學的機器人教育不斷在國際賽事展現成果。包括美國勞倫斯理工大學主辦的Robofest，是國際機器人指標性賽事，獲美國太空總署（NASA）及電機電子工程師學會（IEEE）認證。

正義中學的機器人課程與系統化培訓，讓學生在國際賽場屢創佳績。2021年首次參賽即勇奪亞軍，隨後連續4年蟬聯世界冠軍。值得一提的是，連續三屆機器人校隊隊長都進入陽明交通大學就讀，其他隊員也有優異的升學表現，科技專長成為學生升學與未來發展的重要助力。

除了特色課程與競賽成果，近三年，國中部約有六成應屆畢業生選擇直升高中部，其中不乏原本有機會進入雄中、雄女等知名學校的學生。他們選擇留在正義中學，主要看重學校的升學成果、特色課程與創新教學，安全的校園環境和教師細心的陪伴照顧。

就讀高三的呂安璨，國中教育會考曾獲5A++滿級分，當年毅然放棄高雄中學，選擇直升正義高中部。他表示，國中三年沒有補習，主要透過學校提供的輔導課程與拔尖課程，就取得滿級分的好成績。目前他在各次模擬考中，仍維持各科頂標的表現，朝心目中的第一志願邁進。

正義中學除了布局AI世代所需的半導體與機器人科技課程，也重視語文素養及國際教育，透過中文、英文與程式語言的「三語教育」，培養學生跨領域學習能力與未來競爭力，為下一階段做好準備。

全英課程教學現場。圖／正義高中提供

線上英語課程教學現場。圖／正義高中提供

全英課程教學現場。圖／正義高中提供

「跨領域閱讀素養」課程的教學現場。圖／正義高中提供