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北市明星私中生「自學」被迫轉念公校 家長告輸教育局關鍵曝光

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導
台北市政府。聯合報系資料照
台北市政府。聯合報系資料照

北市私立靜心中學國中部許姓國一生欲自學，去年由家長向教育局申請獲「有條件」通過，前提須移轉學籍至原學區的公立興福國中。家長不服興訟；台北高等行政法院認為，教育局考量私校招生入學自主性，若准予設籍私校，恐導致行政監督權責模糊，另為避免自學終止後，學生因原校額滿等因素無法返校，附帶轉籍條件並無違法，一審判家長敗訴。

判決指出，北市許姓國一生欲接受個人實驗教育（俗稱自學），去年4月15日由家長向教育局申請辦理獲准，但「附帶條件」要求將學籍轉至原學區學校，即從私立靜心中學國中部轉至公立興福國中。

家長不服，認為教育局有關移轉學籍處分，已侵害家長教育選擇權，向北高行提起行政訴訟，請求確認教育局有條件核准處分違法。

北高行審酌，現行參與國民教育階段個人實驗教育學生，應由設籍學校受理申請後送主管機關審查，設籍學校則須協助開立在學證明、參加競賽及提供校內設施設備等，並讓學生在自學終止時返校就讀，可見自學生與設籍學校關係密切，而不單純僅是掛學籍。

北高行表示，教育局考量學生原就讀私校，無論在招生、入學上均具自主性，若准許自學生設籍於私校，恐導致行政監督權責模糊。

再者，私校也非屬教育局依學區劃分辦法所強制劃定的「義務入學學校」，倘若學生中途自學終止，而靜心中學已招生額滿或因其他因素拒絕學生回校就讀，將使學生受教權陷入不安定狀態，因此教育局有條件核准，並無違法。

北高行指出，加上靜心中學未曾辦過個人實驗教育，訴訟中也表態拒讓學生「寄設學籍」，擔憂若自學生僅掛學籍卻不實際入學、繳費，恐對校方營運及財務穩定性造成影響，教育局從而將移轉學籍作為附帶條件，亦無違誤。

至於家長爭執，有關體育班、藝才班學生參與自學，教育局針對實驗條例中「學籍設於原學區學校」是採取「實際就讀學校」見解，為何遇到私校生卻轉彎？但北高行認為，私校具辦學自主性，與依法不受學區限制的體育班、藝才班有本質上的不同，教育局考量兩者制度差異，並未違反平等原則。

北高行審理，認定教育局有條件通過本案自學計劃合法合規，一審判家長敗訴。可上訴。

自學 教育局 北市

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