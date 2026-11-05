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八德獎榜首醫師回饋母校 捐資辭修高中設以琳物理實驗室

聯合報／ 教育事業部
醫師田春生與校長、董事會、校友會及家長會代表合影。圖／辭修高中提供
醫師田春生與校長、董事會、校友會及家長會代表合影。圖／辭修高中提供

新北辭修高中「以琳物理實驗室」日前揭牌，捐資設立實驗室的高中部第二屆校友醫師田春生，行醫四十多年，2020年獲全國好人好事最高榮譽「八德獎」榜首，當日親自揭牌，希望提供學弟妹更好的物理與自然科學實作空間。

田春生認為，科學教育與實作能力是培育未來人才的關鍵，加上感念母校栽培，決定捐資打造實驗室。實驗室規劃探究設備與實驗器材，培養學生邏輯思考與創新實踐能力。

田春生表示，在辭修的歲月為他打下知識與品格基礎。希望實驗室啟用後，能為學弟妹激發對自然科學的熱情，將來學有所成也能回饋社會。

田春生幼時家境貧困，辭修高中畢業後考入國防醫學院醫學系。軍醫退役後，他前往台南佳里創辦「以琳內科診所」與大北門地區首家透析中心，照顧在地鄉親。秉持「主啊！請把窮人帶給我」的信念，田春生長期為清寒與弱勢病患減免醫療費用，並成立「以琳之家」提供弱勢學童免費課後輔導。他也投入急難救助、認養貧童、捐贈愛心車輛與海外義診，累計捐款數以億計。

揭牌典禮上，校長胡湘玲代表學校頒發感謝狀，校方也致贈編號001號的辭修帽T。胡湘玲感謝田春生以愛心樹立典範，不僅充實學校教學硬體，也讓學生看見「飲水思源、奉獻社會」的精神。

醫師田春生穿上校方致贈、編號001號的辭修帽T。圖／辭修高中提供
醫師田春生穿上校方致贈、編號001號的辭修帽T。圖／辭修高中提供

醫師田春生與校長胡湘玲共同為「以琳物理實驗室」揭牌。圖／辭修高中提</p><!--7--><p> 供
醫師田春生與校長胡湘玲共同為「以琳物理實驗室」揭牌。圖／辭修高中提

辭修高中「以琳物理實驗室」揭幕，配備現代化實驗桌椅與教學設備，打造</p><!--10--><p> 優質的科學探究環境。圖／辭修高中提供
辭修高中「以琳物理實驗室」揭幕，配備現代化實驗桌椅與教學設備，打造

優質的科學探究環境。圖／辭修高中提供

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