教師教學、行政兩頭燒…國小總務要懂採購專業 全教總籲補足專職人力

10月底高雄一名國小教師在校內不幸離世，家屬在社群平台發文，提及弟弟生前長期承受教學與行政工作的雙重壓力。全國教師工會總聯合會今天召開記者會指出，這起事件再次凸顯國小教師兼任行政工作的制度困境，呼籲教育部及地方政府正視國小行政人力配置失衡問題，落實專業分工、補足行政人力，讓教師回歸教學現場。

依現行學校專職行政人力編制標準，高中6班以下可配置2名幹事，之後每增加6班可再增置1名；國中36班以下可配置2至9名幹事；國小72班以下則配置1至3名幹事，73班以上配置3至5名。全教總理事長葉青芪說，目前學校人力編制呈現倒三角形，相較於高中、國中較充足的專職行政人力，國小配置明顯不足。

葉青芪說，行政專職人力長期不足，迫使教師除了原有的教學、備課、班級經營及學生輔導工作，還必須兼任各項行政業務。在總班級數未滿6班的小校，總務主任甚至可能同時兼辦庶務、出納等工作。

現職學校總務主任、嘉義市教師職業工會理事長林文章說，校園裡各項事務，從工友、技工、餐飲人員等人力管理，到校舍修繕、教學設備維修及場地租借，幾乎都是總務行政工作的日常，「可說是包山包海」。此外，總務工作還涉及財物採購、工程採購等業務，需要具備相關專業技術及知識，已超出教師原有教學專業所能負擔的範圍。

全教總副理事長張瓊芳說，總務工作相當繁瑣，光是處理不同經費來源及預算科目的薪資、鐘點費核對，一所學校相關支付項目就超過50項。教師接任總務行政職務，不僅必須兼顧原有教學工作，還要重新學習不熟悉的採購及財務領域，其中更涉及法律責任，若未依採購法規定辦理，可能面臨審計、政風單位調查，甚至涉及刑事責任。

張瓊芳表示，政府若持續忽視國小行政人力不足問題，教師將承受沉重的工作及心理壓力，呼籲中央重新檢討學校人力編制，地方政府也應提供足夠資源，適度提高學校行政人力配置。她也建議，各縣市首長參選團隊都應將增補專職行政人力列入政見。

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