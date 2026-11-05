國小總務涉採購工程專業 全教總盼增專職行政人力

近日高雄一名教師在校園內離世，傳與長期兼任行政工作的壓力有關。全國教師工會總聯合會今天呼籲中央和地方政府，國小總務工作涉及工程、採購專業，應增補專職的行政人力。

全教總今天在台北召開記者會指出，家屬事後在社群平台發文，提及離世的教師長期擔任主任職務，承受教學與行政工作的雙重壓力。

全教總理事長葉青芪表示，相較於國高中，國小專職行政人力明顯偏低。高中是6班以下可以有2名幹事，之後每6班可再增加1名。國小則是72班以下1到3名幹事，73班以上3到5名。也就是說72班的中型學校，即便只有1名幹事，也符合法規要求。

葉青芪表示，他服務的台北市，近年是以約聘僱人力來填補行政缺口，專職人員更嫻熟法律、採購等規範，兼任行政的教師（主任）則可扮演對接的角色。但財政較吃緊的縣市，恐難以編制足夠的人力。

嘉義市教師職業工會理事長林文章是現職的總務主任，他今天在記者會上坦言，預計2年就要退休，最困難的就是找到後續接班的人。

林文章說，總務工作需要經驗累積，目前政府能給的支持，就是採購法的研習，課程考試通過給予初階人員證書，「這是壓力還是支持，很難定義。」

全教總副理事長張瓊方表示，總務工作非常繁雜，光是給老師的鐘點費薪資，要核對的項目可能就超過50項。近年學校兼課人員非常多，有時須當天加退勞健保，都需要極大的細心。

張瓊方表示，新老師要進入總務工作，一定會很崩潰，因為這不僅與教學專業無關，還要背負被審計、政風調查的風險，甚至會觸及刑法。她建議各縣市首長參選團隊，都應將增補專職行政人力列入政見，給予教育現場實質的支持。

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