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營養午餐香鬆「每人2g」秤重分裝？永安國小：有人過敏 想多吃可補充

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
營養午餐香鬆標「每人2g」要老師秤重分裝，北市永安國小發聲明澄清。圖／北市府提供
營養午餐香鬆標「每人2g」要老師秤重分裝，北市永安國小發聲明澄清。圖／北市府提供

台北市中山區永安國小營養午餐香鬆分發方式引發討論，包裝上標示「每人2g、請協助分發」，遭質疑要求老師逐一分裝，甚至限制學生取用量。永安國小晚間發布聲明，坦言包裝標示未完整說明取用方式，造成外界疑慮，對此表達歉意。

學校聲明指出，2公克為建議分量，並非每位學生的取用上限；學生如有追加需求，可向老師反映，由備品補充。

永安國小說明如下：

一、廠商另行採購食材製作，香鬆作為調味配料

為減少使用市售現成再製食品，學校請午餐供應廠商另行採購食材製作香鬆，供學生搭配米飯、增添風味。香鬆屬於調味配料，不列入主食或主菜的份量計算，其建議取用份量並不代表整份午餐的供應份量。

二、香鬆與白飯分開供應，照顧過敏學生需求

考量校內有學生對香鬆成分過敏，香鬆未直接拌入整桶白飯，而是另外裝袋配送至各班，供無相關過敏疑慮的學生取用，以兼顧不同學生的用餐需求與安全。

三、因應學生反映分配不均，由廠商協助分袋配送

香鬆深受學生喜愛，原先直接撒在飯上的方式，曾有學生反映分配不均。經午餐供應委員會討論後，調整為請教師協助引導分發，並由廠商協助將香鬆分袋配送至各班，以利公平取用及後續補充。

四、2公克為建議份量，現場依學生能力安排取用

包裝上的「每人2g」，原意為營養標示所列的建議份量，並非限制每人只能取用2公克。各班均配發湯匙，每湯匙約2公克，作為取用參考；學生如有追加需求，可向老師反映，再由備品補充。各班依學生年齡及自理能力安排取用方式，實務上大多由學生自行取用，教師從旁提醒與指導；中、低年級則由教師提供較多協助，並非要求教師逐人秤量或分裝2公克。本校感謝教師在用餐時間對學生的照顧，也重視分發作業帶來的額外負擔。

五、再次召開午餐供應委員會，研議改善方式

學校將再次召開午餐供應委員會，針對香鬆的供應、分發、追加方式及包裝標示進行討論，納入教師的現場實務意見與學生用餐需求，在兼顧過敏學生照顧、公平取用及減輕教師負擔的原則下，研議適切的處理方式。相關作法確認後，將向親師生清楚說明。

學校重視每位學生的用餐品質，也重視第一線教師的工作感受。感謝家長、教師及社會各界的關心與提醒，本校將持續傾聽意見、檢討流程，以清楚溝通與具體改善，提升午餐服務品質。

營養午餐

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