嘉義縣國中體育班沒宿舍只能在教室打通鋪 鄭英耀允諾補助宿舍規畫費

教育部長鄭英耀今天南下嘉義參加全台第一座公辦公營「台灣台語創新學習基地」揭牌儀式，隨後走訪新港國小、東石國中及東榮國中，立委蔡易餘當面爭取自然史教育館整建、體育班聯合宿舍及活動中心經費。鄭英耀允諾由教育部提供宿舍與活動中心規畫費，自然史教育館整建將研議中央與地方的合作方式。

蔡易餘說，東石國中設有棒球、足球、田徑體育班，朴子國中則有田徑、排球、桌球體育班，成績亮眼吸引外地學生就讀，但國中原本就沒有宿舍。東石國中棒球隊44名學生過去住在地下室，現在移到4樓，仍睡在教室改成的通鋪，但目前足球隊已無空間住宿。

蔡易餘也說，朴子國中過去靠田徑教練無償提供自宅讓選手住，教練過世後改由其他教練租屋照顧，2022年租屋取消，體育班招生從此受到限制，希望爭取兩校合建一棟6層樓、可容納約130人聯合宿舍，內設餐廳、自習室與運動防護室，4人一房附衛浴，經費約2億3700萬元。

鄭英耀表示，這些選手許多來自中南部偏鄉，教育部會支持孩子追夢，原則上先由國教署提供規畫費，後續興建再與縣府研議。

此外，東榮國中缺少室內活動中心，颱風與東北季風一來就風雨交加，畢業典禮也曾遇上大雨，現有風雨球場受建築法規限制，無法封牆改成室內空間，鄭英耀決定比照聯合宿舍的做法，先提供規劃費，請學校找建築師設計，再研議中央與縣府的合作方式。

蔡易餘也說，新港國小自然史教育館保存大量日治時期留下的動物標本與礦石，其中不少是瀕臨絕種保育類動物，整建經費約1億2000萬元，希望讓這些館藏重新被看見。翁章梁說，自然史教育館整建後，可串連周邊奉天宮、美術館及古蹟，吸引香客停留。也能成為學童參訪據點。

鄭英耀則說，博物館是認識在地與世界的窗口，中央對地方發展責無旁貸。蔡易餘表示，部長一天走訪三個地點，都給了明確的方向，「謝謝部長帶著大禮來嘉義，讓嘉義越來越好」。

教育部長鄭英耀今天南下嘉義，走訪東石國中等地，允諾補助嘉義縣體育班聯合宿舍規畫費。圖／蔡易餘提供