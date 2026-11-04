彰中生設計實力超齡！創立個人品牌 退休校長紀念品也出自他手

彰化高中學生張邑先展現設計才華，不僅多次擔任校內大型活動主視覺設計，也曾為退休校長王延煌打造榮退紀念品「首張個人專輯」，將校長演唱影片結合NFC感應技術，讓紀念品成為可以播放的回憶。他更將創作從校園延伸至校外，成立個人品牌「by.Eason」，近日舉辦個人設計展，展現設計實力。

彰化高中今年起在校內圖書館舉辦學生個展，張邑先的「無聲的容器」是今年美展系列第三檔，集結10件求學期間創作或與彰化在地連結的作品，涵蓋視覺識別系統、標準字及主視覺設計等。開幕當天，祖父母、母親及明倫國中美術班老師廖淑青也特地到場支持。

教育部國民及學前教育署署長彭富源日前參觀展覽，肯定彰中在音樂、美術、體育等領域培育學生多元發展的成果，也關心未設置美術班的彰中，如何提供學生資源，讓藝術才能持續發揮。

其中，張邑先為退休校長王延煌設計的「首張個人專輯」，也獲彭富源讚賞。作品靈感來自王延煌在115級畢業典禮上演唱張雨生歌曲「我期待」，張邑先將這段舞台記憶轉化為迷你專輯，結合NFC感應技術，只要手機靠近，就能重播當天的演唱影片，兼具情感與科技巧思。

張邑先表示，就讀明倫國中美術班期間奠定藝術基礎，進入彰中後，陸續擔任大型活動主視覺設計、視覺統籌及文宣暨美宣總召，參與畢業典禮、社團聯展等活動，負責海報、視覺識別及紀念品設計。

他也承接校外設計委託，曾為彰化市城市導覽團隊、高賓閣及彰化孔廟「戲說彰化」活動設計主視覺，並逐步建立個人品牌「by.Eason」。他說，即使未來不一定就讀藝術相關科系，高中階段累積的多元經驗，都將成為持續探索自我的養分。

彰化高中校長程彥森表示，每位學生都可能是一塊等待琢磨的璞玉，除了自身努力，也需要師長發掘、學校提供資源及團隊共同搭建舞台，讓學生才華有機會被看見。

彰化高中學生張邑先展現設計才華，舉行個展「無聲的容器」近日開展。圖／彰中提供