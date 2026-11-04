快訊

2026 OTT影音串流雙11優惠情報！friday影音買1送1、愛爾達3年看1215天

期中選舉抓戰犯！川普一語道破共和黨大敗主因：我不在上面

美期中選舉／NBC新聞：民主黨大獲全勝 參眾兩院全拿

聽新聞
0:00 / 0:00

彰中生設計實力超齡！創立個人品牌 退休校長紀念品也出自他手

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化高中學生張邑先（左二）展現設計才華，不僅多次擔任校內大型活動主視覺設計，也曾為退休校長王延煌打造榮退紀念品「首張個人專輯」。圖／彰中提供
彰化高中學生張邑先（左二）展現設計才華，不僅多次擔任校內大型活動主視覺設計，也曾為退休校長王延煌打造榮退紀念品「首張個人專輯」。圖／彰中提供

彰化高中學生張邑先展現設計才華，不僅多次擔任校內大型活動主視覺設計，也曾為退休校長王延煌打造榮退紀念品「首張個人專輯」，將校長演唱影片結合NFC感應技術，讓紀念品成為可以播放的回憶。他更將創作從校園延伸至校外，成立個人品牌「by.Eason」，近日舉辦個人設計展，展現設計實力。

彰化高中今年起在校內圖書館舉辦學生個展，張邑先的「無聲的容器」是今年美展系列第三檔，集結10件求學期間創作或與彰化在地連結的作品，涵蓋視覺識別系統、標準字及主視覺設計等。開幕當天，祖父母、母親及明倫國中美術班老師廖淑青也特地到場支持。

教育部國民及學前教育署署長彭富源日前參觀展覽，肯定彰中在音樂、美術、體育等領域培育學生多元發展的成果，也關心未設置美術班的彰中，如何提供學生資源，讓藝術才能持續發揮。

其中，張邑先為退休校長王延煌設計的「首張個人專輯」，也獲彭富源讚賞。作品靈感來自王延煌在115級畢業典禮上演唱張雨生歌曲「我期待」，張邑先將這段舞台記憶轉化為迷你專輯，結合NFC感應技術，只要手機靠近，就能重播當天的演唱影片，兼具情感與科技巧思。

張邑先表示，就讀明倫國中美術班期間奠定藝術基礎，進入彰中後，陸續擔任大型活動主視覺設計、視覺統籌及文宣暨美宣總召，參與畢業典禮、社團聯展等活動，負責海報、視覺識別及紀念品設計。

他也承接校外設計委託，曾為彰化市城市導覽團隊、高賓閣及彰化孔廟「戲說彰化」活動設計主視覺，並逐步建立個人品牌「by.Eason」。他說，即使未來不一定就讀藝術相關科系，高中階段累積的多元經驗，都將成為持續探索自我的養分。

彰化高中校長程彥森表示，每位學生都可能是一塊等待琢磨的璞玉，除了自身努力，也需要師長發掘、學校提供資源及團隊共同搭建舞台，讓學生才華有機會被看見。

彰化高中學生張邑先展現設計才華，舉行個展「無聲的容器」近日開展。圖／彰中提供
彰化高中學生張邑先展現設計才華，舉行個展「無聲的容器」近日開展。圖／彰中提供

彰化高中今年起在校內圖書館舉辦學生個展，高三生張邑先的「無聲的容器」近日開展，是今年美展系列第三檔。圖／彰中提供
彰化高中今年起在校內圖書館舉辦學生個展，高三生張邑先的「無聲的容器」近日開展，是今年美展系列第三檔。圖／彰中提供

彰化 紀念品 彰中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

基隆青年3+1 為青年想好下一步

中原Carry！永續原力 LEVEL UP ↑全人教育實踐共好｜中原大學USR成果展暨專題論壇熱血登場

台中校園變身！從新設校到禮堂圓夢 家長孩子都有感

韓生走入台灣國中生課堂 建興國中、韓國三聖賢中學交換合作備忘錄

相關新聞

彰中生設計實力超齡！創立個人品牌 退休校長紀念品也出自他手

彰化高中學生張邑先展現設計才華，不僅多次擔任校內大型活動主視覺設計，也曾為退休校長王延煌打造榮退紀念品「首張個人專輯」，將校長演唱影片結合NFC感應技術，讓紀念品成為可以播放的回憶。他更將創作從校園延伸至校外，成立個人品牌「by.Eason」，近日舉辦個人設計展，展現設計實力。

台東學生發明揚威德國！三校參賽全數奪金 再抱回3項國際特別獎

台東學生的創意實力在國際發明展大放異彩！代表台灣參加2026年第78屆德國紐倫堡iENA國際發明展的台東學生團隊，來自豐田國中、東海國中及公東高工的3組作品全數獲得金牌，還分別拿下波蘭、泰國及克羅埃西亞3項國際特別獎，從全球30多個國家、上千件參賽作品中脫穎而出，為台東爭取佳績。

七十載薪火相傳 桃園六和高中校慶盛大登場

桃園市六和高級中等學校10月31日舉辦創校七十周年校慶運動大會，歷屆校友、師長、家長及各界貴賓齊聚校園歡慶，見證六和的教育成果與世代傳承，桃園市政府教育局劉仲成局長也代表市長親臨祝賀。活動中「70×70傳承接力」，由七十位不同世代六和人接棒，象徵教育初心代代延續，成為本屆校慶最具意義的環節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。