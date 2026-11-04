台東學生發明揚威德國！三校參賽全數奪金 再抱回3項國際特別獎

台東學生的創意實力在國際發明展大放異彩！代表台灣參加2026年第78屆德國紐倫堡iENA國際發明展的台東學生團隊，來自豐田國中、東海國中及公東高工的3組作品全數獲得金牌，還分別拿下波蘭、泰國及克羅埃西亞3項國際特別獎，從全球30多個國家、上千件參賽作品中脫穎而出，為台東爭取佳績。

教育處指出，這次獲獎作品各有特色，從自行車安全、長者生活照顧到公共衛生設計，都展現學生觀察生活、解決問題的創意。豐田國中洪亦駿、張菩庭、高鵬亞3名學生，以「穿戴式智能安全警示裝置」獲得金牌及波蘭特別獎。學生觀察到自行車事故中，後方車輛有時無法及時察覺騎士煞車或轉彎，因此設計智慧安全背心，騎士減速或煞車時會自動亮起紅燈，轉彎則可透過身體重心變化或車把按鍵啟動方向燈，還能結合Google Maps導航，依照行駛路線提前辨識路口、啟動方向燈，並搭配反光材質增加夜間辨識度。

東海國中李昕宸以「多功能剪指甲輔助裝置」拿下金牌及泰國特別獎。這項發明來自對爺爺的關心，考量長者視力退化，剪指甲時容易受傷，加上指甲屑四處飛散及剪指甲聲響等困擾，設計出具有收集功能的輔助裝置，並在上方加裝6倍放大鏡，兩側以柔軟材質設計手腕貼合處，讓使用者操作更方便。

這項作品也持續升級，加入AI影像辨識及ESP32鏡頭，可在剪指甲過程中記錄指甲紋路、斑點及顏色等狀況，進一步提供潛在健康資訊，讓原本單純的生活輔具增加健康觀察功能。

公東高工黃誠熙、陳楷鈞、劉子齊、余君思4名學生則以「調節式衛生便斗」獲得金牌及克羅埃西亞特別獎。作品運用職業學校實作專長，設計可依使用者身高、空間及不同需求調整的便斗系統，同時兼顧使用便利性與節水效益，展現公共衛生設施改善的實用構想。