七十載薪火相傳 桃園六和高中校慶盛大登場
桃園市六和高級中等學校10月31日舉辦創校七十周年校慶運動大會，歷屆校友、師長、家長及各界貴賓齊聚校園歡慶，見證六和的教育成果與世代傳承，桃園市政府教育局劉仲成局長也代表市長親臨祝賀。活動中「70×70傳承接力」，由七十位不同世代六和人接棒，象徵教育初心代代延續，成為本屆校慶最具意義的環節。
六和高中創立於民國45年，由宗祿堂、宗圭璋及宗仁卿三人秉持興學育才的理念創辦，從創校初期101名學生起步，逐步成為涵蓋國中部、普通高中及技術型高中部的多元學園。
董事宗緒嫻代表董事會致詞時表示，七十週年不只回顧過去的榮耀，更是展望未來、開創新局的重要時刻。她以國際知名大提琴家馬友友的學習歷程為例，勉勵同學面對快速變遷的世界，要保持好奇心，勇於提問、探索未知，並持續學習。她強調，教育不只是知識與技能的傳授，更要培養學生獨立思考及終身學習的能力；董事會也將持續支持學校發展，成為師生穩健前行的重要後盾。
校長蔡聖賢表示，六和七十年的發展，來自歷任董事會、校長、全體教職員工、家長及校友共同努力與支持。他指出，教育最重要的價值，在於陪伴孩子成長，協助學生發掘自身優勢、建立自信，培養面對未來的能力，勇敢追逐夢想。期盼六和不僅是學生成長與學習的地方，更永遠是校友溫暖的家，讓學長姐的人生經驗與智慧，成為學弟妹成長的重要養分。
劉仲成致詞時肯定六和高中七十年來深耕教育、培育人才的努力與貢獻，並與現場貴賓參觀校史室及學生成果展，了解六和的發展歷程，傳承與創新發展上的豐碩成果。
今年校慶最具代表性的活動「薪火相傳・榮耀六和」70×70傳承接力，由宗緒嫻將象徵六和薪火相傳的棒子，交給第一棒的六和第一屆校友盧文宏 (86歲)，再將棒子遞交給歷屆校友、家長會代表、資深教師及在校學生代表依序接棒，最後由蔡聖賢(現任‧第15屆校長)從第14屆校長陳淑惠手上接下第七十棒，為傳承活動畫下圓滿句點。七十位六和人、七十個不同的人生故事，串起六和的共同記憶，也象徵辦學初心與教育使命持續傳承。
適逢創校七十週年，學校家長會也舉行第33屆家長會長、副會長、常務委員及委員授證典禮，由連任會長萬全朕帶領新一屆家長會持續服務。歷屆家長會長及家長委員齊聚一堂，共同見證家校合作的傳承與情誼。
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