塔斯馬尼亞師生訪金門續友誼第3年 澳洲學生走讀建功嶼、沙美老街

澳洲塔斯馬尼亞州9位師長與20位學生日前抵達金門展開為期8天的教育與文化交流，這是塔斯馬尼亞師生連續第三年回訪金門，來訪學生分別走進金湖、金城、金沙及金寧4所國中小，與金門學伴一起上課、入住接待家庭，從校園生活、陶藝彩繪到石蚵文化、潮間帶生態及老街巡禮，透過雙語課程與實地體驗，深入認識金門的歷史、人文與海島生活，也讓國際教育從課堂延伸到地方。

這次訪問團學生來自塔斯馬尼亞州西北部Devonport High、Reece High、Burnie High、Wynyard High及Latrobe High等5所中學。今年暑假，金門國中學生才遠赴塔斯馬尼亞交流3周，入住寄宿家庭並參與當地學校課程；如今角色互換，由金門學生擔任小主人，帶領澳洲朋友融入校園與日常生活，讓兩地學生從短暫相識逐漸建立跨國友誼。

入校期間，澳洲學生跟著金門學伴參與早自習、升旗典禮、課堂教學、營養午餐及社團活動。各校也特別設計雙語課程，透過實作與互動降低語言隔閡。金門學生分享，原本擔心自己的英文不夠好，會不知道如何與外國同學溝通，但真正相處後發現，一起上課、動手做、走路聊天，即使偶爾需要比手畫腳，也能找到交流方式，過程比想像中有趣。

各校安排的在地體驗，也讓澳洲學生留下深刻印象。金城國中帶領學生走訪建功嶼，在潮間帶老師洪清漳解說下，觀察螃蟹、貝類及海岸植物，並認識鄭成功相關歷史；金湖國中安排參觀金門陶瓷廠，學生親手彩繪陶板，把風獅爺、花鳥等特色圖案畫進作品；金寧中小學介紹石蚵養殖文化，讓學生認識先民利用潮間帶養蚵的生活智慧；金沙國中則走訪沙美老街，穿梭百年騎樓與老商號，了解金門昔日商貿發展及僑鄉故事。

澳洲學生表示，金門的校園生活、自然環境及文化特色都與澳洲很不一樣，尤其透過親手製作陶藝、觀察潮間帶生態，以及走訪老街，讓原本只存在課本或介紹中的地方文化，變成可以親身感受的經驗。入住接待家庭，更有機會認識金門人的生活習慣與家庭文化，感受到當地居民的熱情，也讓這趟旅程不只是觀光，而是真正走進金門生活。

副縣長陳龍安代表縣長陳福海接機時表示，兩地交流仰賴教育夥伴長期建立的信任，每一次往返都讓友誼更加深厚，期盼澳洲師生看見金門戰地歷史與閩南文化，也感受金門人的友善。

教育處長黃雅芬說，國際教育不只是帶學生走出國門，更要把世界帶進金門。這次各校結合雙語教學與在地特色課程，讓學生在熟悉的校園環境中與國際友人共同學習。期盼透過持續交流，讓金門孩子拓展國際視野，也讓世界看見金門。

澳洲塔斯馬尼亞州29位師生日前抵達金門展開為期8天的教育與文化交流，金寧中小學介紹石蚵養殖文化，讓學生認識先民利用潮間帶養蚵的生活智慧。圖／縣府教育處提供