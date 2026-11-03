腸病毒停課39班次、台南校園獲贈1000瓶洗手乳 啦啦隊女孩唱跳教防疫

正確洗手是預防疾病傳染最簡單、有效的衛生習慣之一，台南市教育局獲饗賓文教基金會及耐斯集團捐贈1000瓶抗菌洗手乳，今在東區崇學國小舉辦捐贈儀式，並由桃園璞園領航猿啦啦隊女孩帶來全新洗手歌「ALL IN」，透過活潑多元互動方式，落實防疫觀念，寓教於樂。

教育局表示，校園是培養良好衛生習慣的教育場域，台南全市幼兒園從10月迄今已有39班次因疑似傳染腸病毒停班課，因此落實健康與衛生教育、提升學童自我健康管理能力刻不容緩，此次感謝企業大力支持捐贈1000瓶，其中500瓶將用於校園洗手衛教宣導，另500瓶則投入民眾衛生宣導。

台南市長黃偉哲也說，勤洗手是維護健康、預防疾病的重要習慣，尤其學童用餐前更應落實手部清潔；過去腸病毒曾造成幼兒園及國小班級停課，甚至出現重症案例，呼籲師生重視正確洗手的重要性，從日常生活建立良好衛生習慣。

教育局強調，後續將持續推動疾病防疫、健康促進及校園午餐食安，強化食材源頭管理與供餐品質，此次全新洗手歌「ALL IN」也以活潑、有趣且貼近學生生活的方式，帶領學生認識洗手的重要性，學習洗手時機與清潔方式，落實勤洗手防疫觀念。