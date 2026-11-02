台灣實中師資哪來？ 校長：先借調9人

國內第一所國立學校型態實驗高中「台灣實中」，正如火如荼籌備中。校長朱元隆表示，目前積極邀請有專業學科經驗的教師，才能承接優秀的學生。由於講求教師專業與具備充足經驗，已陸續接洽十幾位教師談課程規畫與設計，預計首年延攬九人。

台灣實中預計首屆招收卅名學生，一年投入近四千萬經費，盼培養基礎科研人才，學生能申請獎學金計畫和大學教授一起做研究。

朱元隆表示，實中不會馬上進行教師獨招，擔心聘到經驗比較生澀的老師，但第一年學生數少，如果老師願意，考慮以借調方式針對主要學科延攬九名教師，「十二位一起來，還需要更多空間。」但若真的借調不成，就會進入獨招。還是希望教師有充足的經驗、能帶領學生，所以老師確實要仔細地挑選，也急不得。

朱元隆也說，台灣實中七月揭牌後，希望今年十二月就能對外宣傳，台灣實中預計於台大國青大樓一樓上課。已向台大租借一樓的教室區，一樓既有商店不會變動，但教室空間已經清出，正準備進行招標，至於招標會不會流標、屆時工期是否延宕，實在無法掌握，但會盡量達成原定目標。

目前規劃明年二、三月到六月間進行校舍施作，期望八月底、一一六學年可以如期開學。台灣實中也與中研院及大學合作、共享設備、師資及學術資源，採高中及大學雙師指導制度，並導入大學預修課程。

朱元隆談到，不希望增加大學端太多負擔，實中學生高二時可到大學隨班附讀，大學不必另外為實中開課。屆時學生修畢學分升上大學後也能抵免，模式類似現在北市高中與台大的合作模式，只是台灣實中會再結合中研院、台清交成學校資源，面向可望更廣。