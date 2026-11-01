台灣實中全台招生 高中離家讀書…教師不看好

教育部轄下第一個國立實驗高中台灣實中近日欲向他校借調人力，但台大則表示，仍以出借空間為主，不借編制內的人力。地方教師則表示，台灣實中向全台學生招手，但各縣市多已陸續增設科學園區實驗中學，高中生階段要離鄉背井讀書，家長可能就有疑慮。

一名地方中學教師則談到，當時聽到教育部欲創設台灣實中，「其實教育界沒有太多的波瀾。」畢竟各縣市多已經設置了實驗中學，高中生還未成年，家長多是選擇就近入學，若要北上讀書，光交通、住宿就會是問題，「我覺得不看好。」

該名教師也指出，如果台灣實中要主打基礎科學，就要拿出實際的特色，否則很難說服外界到底跟各縣市既有的科學實中有何區別。教育部稱台灣實中背後有頂尖大學背書，但地方科學實中亦有，且高中生基礎學科重在打好基底，否則與大學有再多連結、實作都是白搭。

據本報了解，台灣實中規劃設置12名專任教師，但目前尚無展開獨招招聘的訊息，有學界人士則表示，教師也可能以借調方式執行。

全中教顧問高孟琳表示，各地高中都沒有接獲相關招考等消息，只知道各縣市都在成立實驗中學，「教育部突然丟出這個震撼彈，是蠻訝異的。」且通常籌備處會設在同級學校內，設在大學內確實比較奇怪；人力若需借調，通常也是借調同級學校，較少越級狀況，畢竟大專校院跟中學的狀況不同。

高孟琳說，台灣實中想放眼全台灣，定位還是要和社會各界講清楚，到底要招怎麼樣的學生，課程、特色、教師都要講清楚說明白，要不然國中端也沒有辦法向學生推廣宣傳。