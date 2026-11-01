首屆僅招30學生！教育部台灣實中向大學「借行政」 教團籲人力應先到位

教育部七月宣布籌設首間國立學校型態實驗高中－國立台灣科學實驗高級中等學校（台灣實中），但近期有北市的大專校院表示，收到通知台灣實中欲提借人事、會計等人力，但大學端行政人員業務已夠忙，實在沒有能力出借。教育團體則表示，學校草創期基本上校長、總務、教務、會計、主計等應該先到位才能支撐籌備基礎。

台灣實中預計首屆招收30名學生，一年投入近四千萬經費，結合中研院與台成清交四所頂尖大學資源，盼培養基礎科研人才，學生能申請獎學金計畫和跟隨大學教授做研究，草創時期校址將設於台大國青中心一樓。

但有大學端向本報反應，台灣實中近期欲向大專校院提借人力，主要借主計與人事等公務人員，認為實中大可直接向行政院人事總處要人，看是否由人總直接派任。

台大校長陳文章指出，台大仍以借場地為主，不只國青一樓，屆時學生要用體育場等空間台大也會協助；與大學專題協作等，則比照台大與各北市高中既有合作，不借編制內的人力，主要還是台大的行政團隊已很忙，也沒有足夠人力協助。

經本報了解，台灣實中籌備辦公室目前設於台大系館內，實際坪數約六坪，籌備處十分低調，僅見校長朱元隆以及一名簡姓教務主任。本報也實際走訪國青大樓，部分樓層仍是學生宿舍，一樓設有宿舍櫃檯與販賣機，能聞到洗衣粉的味道，充滿居家氛圍。

全教產理事長林蕙蓉則說，欲成立學校，一級主管如校長、總務、教務、會計、主計都要先到位支撐籌備，才能進行招標、設備採購、教學規劃等。草創期教師招聘也很重要，要先有教務跟人事才能執行，人若沒到位只是雷聲大雨點小。台灣實中確實可向各校借，但提借歷來較容易見於偏鄉小校，教育部應幫台灣實中設置人力，甚至教育部自己調派人去。

台灣實中校長朱元隆表示，台灣實中租借國青大樓一樓的教室區，正規劃準備招標，但目前尚未取得關防等大小章，國教署已親自接洽造幣廠，確定11月11日即可取得大小章，屆時招標完成即能與廠商簽約。

朱元隆也說，向大學借調是希望就近辦理，但大學確實反應無法提撥人力。目前人事由國教署派人兼任，會計則向台科大借調，人事、會計多有兼任經驗，且實中編制也不大，不若其他學校動輒5、60名教師，應能以兼任方式因應，若未來有需求，就會提出正式員額編制。

全家盟理事長梁子緒表示，站在家長立場，新學校的資訊要更透明，招生前應提早半年公告招生對象、考試標準、師資、課程、校舍規畫等，否則學生跟家長很難評估究竟是否合適。台灣實中能與台成清交合作當然是加分項目，但不能只打「品牌」，實際架構還是要盡快公告。