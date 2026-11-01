聯合盃台中初賽千人「筆拚」考生好發揮 國小師：驗收寫作能力

聯合盃全國作文大賽台中區初賽今天登場，共235所各級學校、1031位學生參賽，今年題目靈活又具時事性，有考生以自身的生活經驗與學習經驗下筆，題目不難發揮。

台中初賽今在明德中學舉辦。明德中學教務主任涂馨尹表示，聯合報能持續20年舉辦全國作文大賽提供學子競技舞台，非常難得，在面對AI世代的衝擊，該校透過鼓勵閱讀來養成學生寫作習慣，進而培養學生的表達與思考能力，避免在依賴AI下學生寫作能力遭到弱化甚或取代。

大勇國小教師何慕珊表示，聯合盃作文大賽的題目靈活且生活化，能有效吸引學生及家長參與，並透過現場考試公平，展現學生的實力及創新的觀點，是一個驗收寫作能力的好賽事。

國小中年級組為「我家的特別成員」，信義國小4年級的邱羿涵表示，以小名多多的愛犬來書寫題目，透過肢體間的互動感受心意相通的回饋，進而對於動物生命的尊重與關愛。

明德高中學生蔡一仙說，此次題目「生活中的隱形障礙」，讓她想起家中長輩對於資訊科技的恐懼與障礙，非常生活化且實用，不但很好發揮，也能激化改善世代溝通的方法。

台中初賽組別題目，國小中年級組為「我家的特別成員」；國小高年級組「大人不知道的秘密」；國中七年級組「追趕的身影」；國中八年級組「那套制服，藏著一段時光」；國中九年級組「這一次，我是別人的光」；高中職組「生活中的隱形障礙」。