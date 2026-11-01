高雄某國小傳憾事！33歲師陳屍學校雜物間 兄悲痛：世界失去了顏色

高雄市一所國小前晚傳出男性教師身亡憾事，因男教師周五晚上遲未返家，母親聯繫不上，焦急報警請求「緊急協尋」，警方和校方配合家屬搜尋，最終在當晚深夜11時許於校內雜物間發現男教師已無生命跡象；男教師的哥哥今在社群悲痛發文，「世界失去了顏色，沒辦法接受親愛的弟弟離去」。

男教師不幸在國小校園身亡的事情發生後，高市教育局昨指家屬盼保有隱私，婉拒外界介入；該名教師兄長今天在社群發文，陳述失去親愛手足的悲痛心情。

男教師的哥哥指，失去最愛的唯一的親兄弟，兩人一起長大經歷了許多風雨，感情非常的深厚，弟弟一直是唯一能和他談心的人，失去他，世界失去了顏色，沒辦法接受這件事。

貼文引發不少網友回應撫慰原PO的心靈，幫他打氣加油；有網友盼「家人要堅強，雖然這是一輩子的痛，但要往前看，加油」、「哭了，請堅強」、「逝者已矣，生者平安」、「失去摯愛很難走出，但願您和家人能多想想他在世曾經美好的點點滴滴，帶著念想往前走，不要停留在悲傷的那一刻」。

有網友則鼓勵原PO「雖然心裏傷痛很難消失，但請連您弟弟來不及過完那份生命，活的更精彩」、「弟弟是非常優秀且在教育現場承擔非常多的老師，請家屬務必保重」、「每個人這輩子的功課都不一樣，您弟弟是已經畢業，前往另一個地方，心疼是一定會的，不過真的要把握當下，珍惜身邊的人，也要好好愛自己一點」；原PO獲得網友湧入的安慰留言，回應感謝網友溫暖的鼓勵。

據了解，這名男老師年僅33歲，是學校的正式教師，過去曾擔任學校主任，目前已卸下行政職務，回歸教學工作，前天晚間因適逢周五，原本應該休假日前夕就應返家和家人團圓，但直到當晚7時仍遲遲未返家，母親撥打電話也聯繫不上，擔心兒子安危，因此向轄區警方報案求助，請求以「緊急通報」協尋。

接獲家屬報案的派出所轉知該所國小的轄區警方，警方獲報後不敢大意，隨即通報校內同仁協助展開協尋，經調閱相關軌跡與清查後，發現死者的機車並未駛離校園，仍停在校園處，隨即擴大在教室、辦公室等處所逐一搜查，剛開始未發現人，擴大到周邊公園找也未見男教師的蹤影。

警方和校方人員以及家屬又折返學校，重新擴大搜查，在當晚11時許，終於在校內一處雜物間發現該名男教師，但經檢視已無生命跡象，明顯死亡；檢警昨相驗，排除他殺之嫌。

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